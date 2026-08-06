Čistič sudů BC 14/12 C
Čistič sudů BC 14/12 je stříkací jednotka pro vnitřní čištění nádob a sudů - zejména dubových sudů o objemu mezi 225 a 600 litry.
S naším čističem sudů BC 14/12 jde čištění sudů snadno a ekonomicky od ruky jako ještě nikdy. Odpadá náročné přemísťování, namísto toho zavedete čistič sudů přímo do sudu nebo nádoby a čištění může okamžitě začít. Po čištění postačí jeden pohyb ruky a zařízení okamžitě přepnete z vysokotlakého čištění do režimu odsávání, aby tak bylo možné sud nebo nádrž opět používat. Proces, který je tak přesvědčivý, že státní Vzdělávací a výzkumný ústav pro vinařství a ovocnářství ve Weinsbergu dokonce používá náš čistič sudů pro učební účely a čištění barrique sudů.
Specifikace
Technické údaje
|Pohon
|Elektrický
|Počet trysek (Kusy)
|2
|Propustnost (l/h)
|1400
|Rychlost (rpm)
|62
|Montážní délka (mm)
|315 - 900
|Napětí (V)
|115 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Otevření nádrže (mm)
|min. 40
|Teplota (°C)
|max. 80
|Hmotnost (kg)
|4,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1170
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20-4 S
Produkty, které se již nevyrábí
Náhradní díly Čistič sudů BC 14/12 C
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.