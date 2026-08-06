Čistič sudů BC 14/12 C

Čistič sudů BC 14/12 je stříkací jednotka pro vnitřní čištění nádob a sudů - zejména dubových sudů o objemu mezi 225 a 600 litry.

S naším čističem sudů BC 14/12 jde čištění sudů snadno a ekonomicky od ruky jako ještě nikdy. Odpadá náročné přemísťování, namísto toho zavedete čistič sudů přímo do sudu nebo nádoby a čištění může okamžitě začít. Po čištění postačí jeden pohyb ruky a zařízení okamžitě přepnete z vysokotlakého čištění do režimu odsávání, aby tak bylo možné sud nebo nádrž opět používat. Proces, který je tak přesvědčivý, že státní Vzdělávací a výzkumný ústav pro vinařství a ovocnářství ve Weinsbergu dokonce používá náš čistič sudů pro učební účely a čištění barrique sudů.

Specifikace

Technické údaje

Pohon Elektrický
Počet trysek (Kusy) 2
Propustnost (l/h) 1400
Rychlost (rpm) 62
Montážní délka (mm) 315 - 900
Napětí (V) 115 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Otevření nádrže (mm) min. 40
Teplota (°C) max. 80
Hmotnost (kg) 4,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1170
Kompatibilní přístroje
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Náhradní díly Čistič sudů BC 14/12 C

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

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● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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