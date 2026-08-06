Pěnovací tryska 2v1 (700-800l), 700 l/h - 800 l/h

Pro tlakové myčky bez Servo Control: Pěnovací tryska DUO Advanced 2 je působivá svou možností přímého přepnutí na vysokotlaké čištění a dvoulitrovou nádrží na čisticí prostředek.

S pěnovací tryskou DUO Advanced 2 poskytuje Kärcher dokonalé řešení pro úklidové práce s tlakovými čističi, které mají průtok 700 až 800 l/h, ale nemají Servo Control. Pěnovací tryska umožňuje uživateli okamžitě přejít na vysokotlaký provoz. Díky robustnímu tělu s odolným niklovým povlakem se také ideálně hodí pro použití s ​​agresivními čisticími prostředky, které lze přepravovat díky robustní dvoulitrové nádrži s velkým plnicím otvorem a přídavným madlem zabudovaným v hrdle. Úhel rozstřiku pěnovací trysky DUO Advanced 2 lze flexibilně nastavit podle potřeby a integrovaná klapka účinně zabraňuje neúmyslnému nastavení přesného třístupňového dávkování mycího prostředku.

Charakteristické znaky a výhody
Pěnovací tryska 2v1 (700-800l), 700 l/h - 800 l/h: Možnost přímého přepínání mezi čistícími prostředkami a vysokotlakým čištěním
Možnost přímého přepínání mezi čistícími prostředkami a vysokotlakým čištěním
Pěnovací tryska 2v1 (700-800l), 700 l/h - 800 l/h: Ergonomická dvoulitrová nádoba na mycí prostředek
Ergonomická dvoulitrová nádoba na mycí prostředek
Pěnovací tryska 2v1 (700-800l), 700 l/h - 800 l/h: Dávkování pracího prostředku s integrovanou klapkou
Dávkování pracího prostředku s integrovanou klapkou
Tělo nástavce s odolným niklovým povlakem
Flexibilní nastavení úhlu roztřiku
Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 700 - 800
Velikost trysky (mm) 45
Max. tlak (bar) 300
Dávkování (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 2
Teplota (°C) max. 60
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,5

Videa

Oblasti použití
  • Čištění vozidel a strojů v automobilovém, průmyslovém a zemědělském sektoru
  • Stavebnictví (čištění stavebních strojů, zařízení, obkladů, zařízení)
Příslušenství
Náhradní díly Pěnovací tryska 2v1 (700-800l), 700 l/h - 800 l/h

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

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