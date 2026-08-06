Pěnovací tryska 2v1 (700-800l), 700 l/h - 800 l/h
Pro tlakové myčky bez Servo Control: Pěnovací tryska DUO Advanced 2 je působivá svou možností přímého přepnutí na vysokotlaké čištění a dvoulitrovou nádrží na čisticí prostředek.
S pěnovací tryskou DUO Advanced 2 poskytuje Kärcher dokonalé řešení pro úklidové práce s tlakovými čističi, které mají průtok 700 až 800 l/h, ale nemají Servo Control. Pěnovací tryska umožňuje uživateli okamžitě přejít na vysokotlaký provoz. Díky robustnímu tělu s odolným niklovým povlakem se také ideálně hodí pro použití s agresivními čisticími prostředky, které lze přepravovat díky robustní dvoulitrové nádrži s velkým plnicím otvorem a přídavným madlem zabudovaným v hrdle. Úhel rozstřiku pěnovací trysky DUO Advanced 2 lze flexibilně nastavit podle potřeby a integrovaná klapka účinně zabraňuje neúmyslnému nastavení přesného třístupňového dávkování mycího prostředku.
Charakteristické znaky a výhody
Možnost přímého přepínání mezi čistícími prostředkami a vysokotlakým čištěním
Ergonomická dvoulitrová nádoba na mycí prostředek
Dávkování pracího prostředku s integrovanou klapkou
Tělo nástavce s odolným niklovým povlakem
Flexibilní nastavení úhlu roztřiku
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|700 - 800
|Velikost trysky (mm)
|45
|Max. tlak (bar)
|300
|Dávkování (%)
|1 - 2 - 4
|Objem nádrže (l)
|2
|Teplota (°C)
|max. 60
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,5
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Čištění vozidel a strojů v automobilovém, průmyslovém a zemědělském sektoru
- Stavebnictví (čištění stavebních strojů, zařízení, obkladů, zařízení)
Příslušenství
Náhradní díly Pěnovací tryska 2v1 (700-800l), 700 l/h - 800 l/h
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