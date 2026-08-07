Udstyret med en robust base med en holdbar nikkelbelægning er den innovative Foam lance DUO Advanced TRskumlanse også velegnet til højtryksrensning med aggressive rengøringsmidler. Skumlansen er velegnet til Kärcher højtryksrensere med en flowrate på 400 til 600 l/t og giver brugeren mulighed for at skifte direkte til højtryksstrålen. Derudover har lansen en to-liters, ergonomisk og robust beholder til rengøringsmiddel med ekstra håndgreb på halsen og en generøst dimensioneret påfyldningsåbning. Desuden kan sprøjtevinklen på DUO Advanced 1 skumlansen justeres fleksibelt, og den præcise dosering af rengøringsmidlet udføres i tre trin, nøjagtigt som krævet. En integreret lukker er effektiv til at forhindre utilsigtede justeringer af rengøringsmiddeldoseringen.