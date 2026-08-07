Cup skumdyse DUO Advance 1, 400 l/h - 600 l/h
Foam lance DUO Advanced TR skumlanse med to-liters rengøringsmiddeltank og direkte skift til højtryksrensning. Velegnet til Kärcher højtryksrensere med en flowrate på 400 til 600 l/t.
Udstyret med en robust base med en holdbar nikkelbelægning er den innovative Foam lance DUO Advanced TRskumlanse også velegnet til højtryksrensning med aggressive rengøringsmidler. Skumlansen er velegnet til Kärcher højtryksrensere med en flowrate på 400 til 600 l/t og giver brugeren mulighed for at skifte direkte til højtryksstrålen. Derudover har lansen en to-liters, ergonomisk og robust beholder til rengøringsmiddel med ekstra håndgreb på halsen og en generøst dimensioneret påfyldningsåbning. Desuden kan sprøjtevinklen på DUO Advanced 1 skumlansen justeres fleksibelt, og den præcise dosering af rengøringsmidlet udføres i tre trin, nøjagtigt som krævet. En integreret lukker er effektiv til at forhindre utilsigtede justeringer af rengøringsmiddeldoseringen.
Funktioner og fordele
Mulighed for at skifte direkte mellem rengøringskemikalier og højtryksrensningTidsbesparende, da det ikke er nødvendigt at skifte strålerør eller tilbehør.
Ergonomisk toliters beholder til rengøringsmiddelGør det muligt at udføre lange rengøringsopgaver uden besvær.
Dosering af rengøringsmiddel med integreret lukkerLetter præcis, tretrins-dosering af rengøringsmiddel. For optimal skumkvalitet. Forhindrer potentiel overdosering af rengøringsmiddel.
Base med holdbar nikkelbelægning
- Ekstremt robust og holdbart design.
- Letter brugen af aggressive rengøringsmidler, hvor det er nødvendigt.
Fleksibel indstilling af sprøjtevinkel
- Meget præcis skumstråle.
- Muliggør sikkert arbejde over større afstande.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|400 - 600
|Dysestørrelse (mm)
|38
|Maksimalt tryk (bar)
|300
|Dossering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankvolumen (l)
|2
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,5
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Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Køretøjs- og maskinrengøring inden for bilindustrien, industrien og landbruget
- Byggeri (rengøring af entreprenørmaskiner, stilladser, hylster, udstyr)