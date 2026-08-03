Početni set krpa za savršenu čistoću tijekom čišćenja parom. Dvije krpe za čišćenje podova sa svojom posebnom petljastom strukturom tkanine nude posebno dobro sakupljanje prljavštine, čak se i kutovi i rubovi čiste bez napora. Visoka paropropusnost krpa za čišćenje podova osigurava izvrsne i higijenske rezultate čišćenja. Mogu se jednostavno i brzo pričvrstiti na EasyFix podnu mlaznicu pomoću sustava kuka i petlje i ukloniti bez ikakvog kontakta s prljavštinom. Koristeći abrazivni poklopac za ručnu mlaznicu, možete lako ukloniti čak i tvrdokorni kamenac i ostatke sapuna, a krpa za poliranje učinit će da ogledala i druge glatke površine blistaju kao nove.