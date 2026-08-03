Početni set krpa

Visokokvalitetni početni set krpa za parno čišćenje sadrži dvije univerzalne krpe za čišćenje podova, abrazivni poklopac za ručnu mlaznicu i krpu za poliranje.

Početni set krpa za savršenu čistoću tijekom čišćenja parom. Dvije krpe za čišćenje podova sa svojom posebnom petljastom strukturom tkanine nude posebno dobro sakupljanje prljavštine, čak se i kutovi i rubovi čiste bez napora. Visoka paropropusnost krpa za čišćenje podova osigurava izvrsne i higijenske rezultate čišćenja. Mogu se jednostavno i brzo pričvrstiti na EasyFix podnu mlaznicu pomoću sustava kuka i petlje i ukloniti bez ikakvog kontakta s prljavštinom. Koristeći abrazivni poklopac za ručnu mlaznicu, možete lako ukloniti čak i tvrdokorni kamenac i ostatke sapuna, a krpa za poliranje učinit će da ogledala i druge glatke površine blistaju kao nove.

Značajke i prednosti
Premium mikrofibra
  • Posebna struktura petlji u tkanini krpa za čišćenje podova nudi posebno dobro upijanje prljavštine.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Praktičan sustav čičaka
  • Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
  • Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
  • Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
  • Područje primjene (npr. odvajanje kuhinje i kupaonice) može se označiti u polju na preklopu stopala.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
  • Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Abrazivna krpa od mikrovlakana za ručnu mlaznicu s abrazivnim i mekim mikrovlaknima
  • Optimalno otapanje kamenca i ostataka sapuna zahvaljujući abrazivnim vlaknima.
Krpa za poliranje od kvalitetnih mikrovlakana
  • Rezultat poliranja bez tragova.
  • Vrlo dobro upijanje vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 345 x 115 x 10
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Tuš kabina/kada
  • Umivaonici
  • Armature
  • Ogledala
  • Zidne pločice
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