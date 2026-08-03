Početni set krpa
Visokokvalitetni početni set krpa za parno čišćenje sadrži dvije univerzalne krpe za čišćenje podova, abrazivni poklopac za ručnu mlaznicu i krpu za poliranje.
Početni set krpa za savršenu čistoću tijekom čišćenja parom. Dvije krpe za čišćenje podova sa svojom posebnom petljastom strukturom tkanine nude posebno dobro sakupljanje prljavštine, čak se i kutovi i rubovi čiste bez napora. Visoka paropropusnost krpa za čišćenje podova osigurava izvrsne i higijenske rezultate čišćenja. Mogu se jednostavno i brzo pričvrstiti na EasyFix podnu mlaznicu pomoću sustava kuka i petlje i ukloniti bez ikakvog kontakta s prljavštinom. Koristeći abrazivni poklopac za ručnu mlaznicu, možete lako ukloniti čak i tvrdokorni kamenac i ostatke sapuna, a krpa za poliranje učinit će da ogledala i druge glatke površine blistaju kao nove.
Značajke i prednosti
Premium mikrofibra
- Posebna struktura petlji u tkanini krpa za čišćenje podova nudi posebno dobro upijanje prljavštine.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Praktičan sustav čičaka
- Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
- Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
- Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
- Područje primjene (npr. odvajanje kuhinje i kupaonice) može se označiti u polju na preklopu stopala.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Abrazivna krpa od mikrovlakana za ručnu mlaznicu s abrazivnim i mekim mikrovlaknima
- Optimalno otapanje kamenca i ostataka sapuna zahvaljujući abrazivnim vlaknima.
Krpa za poliranje od kvalitetnih mikrovlakana
- Rezultat poliranja bez tragova.
- Vrlo dobro upijanje vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|345 x 115 x 10
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Tuš kabina/kada
- Umivaonici
- Armature
- Ogledala
- Zidne pločice