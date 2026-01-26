T 350, površinski čistač T-Racer

Uz pomoć površinskog čistača T-Racer T 350 moguće je čistiti velike površine bez prskanja. Kontinuirana regulacija tlaka za tvrde i osjetljive površine. Ručka za vertikalno čišćenje.

Uz pomoć površinskog čistača T-Racer T 350 moguće je brzo i učinkovito čistiti velike vanjske površine. Rotacijski krak Twin-jet osigurava veliku površinu čišćenja. U usporedbi s čišćenjem mlaznom cijevi, vrijeme čišćenja skraćuje se na otprilike polovicu. Pri tome poklopac pouzdano štiti korisnika i okolinu od prskanja vode. Zbog takozvanog Hovercraft efekta, T-Racer je posebno lagan za manevriranje. Površinski čistač T-Racer T 350 ima kontinuiranu regulaciju tlaka. Tako je moguće čistiti i tvrde površine, kao što su kamen i beton, a i osjetljivije površine, kao što je drvo. Ergonomska ručka osigurava optimalno čišćenje čak i vertikalnih površina, kao što su garažna vrata. Površinski čistač T-Racer T 350 prikladan je za sve Kärcher Home & Garden visokotlačne čistače klase K 2 – K 7.

Značajke i prednosti
Dvije rotirajuće mlaznice s ravnim mlazom
  • Dobar površinski učinak - idealno za čišćenje većih površina.
Zaštita od prskanja
  • Čišćenje bez prskanja.
Prilagodba tlaka
  • Kontinuirana prilagodba tlaka odgovarajućem zadatku čišćenja.
  • Čišćenje osjetljivih i neosjetljivih površina, kao što su drvo i kamen.
Ručka
  • Praktično čišćenje vertikalnih površina.
Hovercraft učinak
  • Površinski čistač lebdi iznad poda i osigurava jednostavan rad.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 1,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 712 x 280 x 971
Područja primjene
  • Područja oko kuće i vrta
  • Terasa
  • Garažna vrata
  • Fasade malih kuća
  • (Ulazi) dvorišta, prilazi
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Staze
