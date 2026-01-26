T 350, površinski čistač T-Racer
Uz pomoć površinskog čistača T-Racer T 350 moguće je čistiti velike površine bez prskanja. Kontinuirana regulacija tlaka za tvrde i osjetljive površine. Ručka za vertikalno čišćenje.
Uz pomoć površinskog čistača T-Racer T 350 moguće je brzo i učinkovito čistiti velike vanjske površine. Rotacijski krak Twin-jet osigurava veliku površinu čišćenja. U usporedbi s čišćenjem mlaznom cijevi, vrijeme čišćenja skraćuje se na otprilike polovicu. Pri tome poklopac pouzdano štiti korisnika i okolinu od prskanja vode. Zbog takozvanog Hovercraft efekta, T-Racer je posebno lagan za manevriranje. Površinski čistač T-Racer T 350 ima kontinuiranu regulaciju tlaka. Tako je moguće čistiti i tvrde površine, kao što su kamen i beton, a i osjetljivije površine, kao što je drvo. Ergonomska ručka osigurava optimalno čišćenje čak i vertikalnih površina, kao što su garažna vrata. Površinski čistač T-Racer T 350 prikladan je za sve Kärcher Home & Garden visokotlačne čistače klase K 2 – K 7.
Značajke i prednosti
Dvije rotirajuće mlaznice s ravnim mlazom
- Dobar površinski učinak - idealno za čišćenje većih površina.
Zaštita od prskanja
- Čišćenje bez prskanja.
Prilagodba tlaka
- Kontinuirana prilagodba tlaka odgovarajućem zadatku čišćenja.
- Čišćenje osjetljivih i neosjetljivih površina, kao što su drvo i kamen.
Ručka
- Praktično čišćenje vertikalnih površina.
Hovercraft učinak
- Površinski čistač lebdi iznad poda i osigurava jednostavan rad.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|712 x 280 x 971
Videos
Kompatibilni uređaji
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact AntiTwist Flex Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP -2-X
- KHP 4 *AT
Područja primjene
- Područja oko kuće i vrta
- Terasa
- Garažna vrata
- Fasade malih kuća
- (Ulazi) dvorišta, prilazi
- Vrtni i kameni zidovi
- Staze