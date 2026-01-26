CarpetPro sredstvo za čišćenje tepiha u prahu RM 760 Pulver Classic, 0.8kg

Prašak za dubinsko čišćenje za raspršivanje. Uklanja čak i teške nečistoće na bazi ulja, masti i minerala s tekstilnih podnih obloga i ostavlja ugodan, svjež miris.

CarpetPro Cleaner RM 760 Classic pruža profesionalcima u sektoru čišćenja zgrada isprobani i testirani prašak za dubinsko čišćenje za ekstrakciju raspršivanjem u dva koraka. Može se koristiti s našim Puzzi strojevima za raspršivanje kao i s našim strojevima za čišćenje tepiha kako bi se postigli impresivni rezultati čišćenja. CarpetPro Cleaner RM 760 Classic pouzdano uklanja svu prljavštinu na bazi ulja, masti i minerala s tepiha i drugih tekstilnih podnih obloga. Praškasta formulacija omogućuje lako i sigurno rukovanje i precizno doziranje, a istovremeno sprječava brzo ponovno zaprljanje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (kg) 0,8
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 4
pH vrijednost 8,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
Područja primjene
  • Priprema vozila
  • Tekstilne površine
