Daugiafunkcis laistymo purkštuvas Premium su teleskopiniu kotu
Tvirtas, patvarus aukštos kokybės metalinis purkštuvas, atliekantis daugybę funkcijų. Skirtas nedidelių ir vidutinių plotų laistymui. Purkštuvą galima pritaikyti įvairiems darbams atlikti, juo taip pat patogu laistyti kabančius vazonus.
Šis ergonomiškas aukštos kokybės Kärcher purkštuvas yra itin patogus ir praktiškas. Puikiai tinkamas nedidelių ir vidutinių sodų laistymui. Teleskopinis purkštuvo kotas puikiai pritaikytas pakabinamų vazonų laistymui. Tai puikus elegancijos, aukštos kokybės ir puikaus ergonomiško dizaino derinys, todėl šiuo Kärcher purkštuvu be jokio vargo palaistysite net didelius sodus ir plotus. Trumpai tariant, tai idealus sprendimas įvairiems sodo laistymo darbams. Pastaba: Kärcher purškimo antgaliai tinka su visomis galimomis "Click" sistemomis. Gaminio charakteristikos: Pasukama purškimo galvutė (180°), teleskopinis kotas (70-105 cm), patogus srauto reguliavimas viena ranka (įskaitant įjungimo/išjungimo funkciją), patogus pakabinimo kabliukas, 6 purškimo režimai.
Savybės ir privalumai
6 purškimo režimai.Laistymas, kai reikia
Teleskopinis antgalis (70-105 cm)Įvairiam pritaikymui
Patogus srauto valdymas vieno piršto paspaudimu su įjungimo/išjungimo funkcija.Lengvas ir patogus naudojimas
Mobilus purškimo antgalis (180°)
- Skirtingi purškimo kampai tiksliniam laistymui
Patogu laikyti pakabinus ant kabliuko.
- Lengva sandėliuoti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|780 x 150 x 66
Įranga
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo būdas: purškiamas rūkas
- Purškimo modelis: horizontali plokščia srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
- Purškimo būdas: purkštuvas
- Purškimo modelis: vertikali plokščia srovė
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Skirta didelių sodų laistymui
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
- Sodo technika ir įrankiai