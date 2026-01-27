Kompaktiška žarnos dėžė
Kompaktiška žarnos dėžė balkonams, stogų terasoms, mažiems sodams ir stovyklavietėms. Greitas, patogus žarnos išvyniojimas ir suvyniojimas. Idealiai tinka, jei norite sutaupyti vietos bute.
HBX 2.10 žarnos dėžė – idealus sprendimas laistant augalus balkonuose, stogų terasose ir mažuose soduose arba naudojant kelyje ir stovyklavietėse. Dėžė tiekiama paruošta naudoti, komplekte yra visi reikiami priedai, kad žarną galima būtų naudoti už namų ribų. Žarną galima greitai ir lengvai suvynioti naudojant sulankstomą rankeną. Be to, dėl patikimos apsaugos nuo lašėjimo sistemos su dviem „Aqua Stop“ jungtimis žarną paprasta atjungti, nesusidaro vandens tiškalai. Šis sprendimas kartu su išmaniąja priedų ir žarnų saugojimo koncepcija užtikrina, kad vandens žymės ant kilimų ar parketo taps praeitimi. Dėžė išsiskiria kompaktiškomis proporcijomis, todėl ją galima laikyti net mažiausiose patalpose, pavyzdžiui, spintelėje po virtuvės kriaukle. Be to, dėžę galima sumontuoti ant sienos. Žarnos dėžę taip pat galima naudoti su „Kärcher“ K 2–K 4 aukšto slėgio plovimo įrenginiais, norint tiekti į juos vandenį.
Savybės ir privalumai
Kompaktiška žarnos dėžėErdvę taupantis saugojimas, telpa netgi spintelėje po kriaukle.
Sulankstoma rankenaPatikimas žarnos išvyniojimas ir vietos taupymas.
Paruoštas naudotiKomplekte yra visi priedai, būtini montuojant lauke (antgalis, jungtys, išorinio čiaupo jungtis).
Išmanioji saugojimo sistema priedams ir žarnai
- Apsaugo nuo vandens žymių ant kilimų ar parketo grindų.
- Visi priedai yra saugiai laikomi ant pačios dėžės, taip taupant vietą.
Dvi žarnos jungtys su „Aqua Stop“
- Lengvas atjungimas be vandens tiškalų.
Galima montuoti ant sienos
- Korpuso galinėje dalyje yra kabinimo taškai dėžei montuoti ant sienos.
Lengvas
- Lengva transportuoti ir nešioti.
Galima rinktis įvairias vandens tiekimo žarnos padėtis
- Apsaugo žarną nuo užsilenkimų, užtikrina pastovų vandens srautą ir ilgą tarnavimo laiką.
Tvirtas ir patikimas stovas
- Žarna lengvai išsivynioja, net kai naudojama kelyje.
Ergonomiška rankena.
- Lengva naudotis ir transportuoti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vamzdžio ilgis (m)
|10
|Žarnos pajėgumas (m)
|10 (5/16")
|Prijungimo žarna (m)
|2 (5/16")
|Sprogstantis slėgis (bar)
|24
|Varžtų atstumai montuojant ant sienos (mm)
|80
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|2,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|225 x 360 x 387
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Komplektacija
- Žarnos jungtis su Aqua Stop: 2 Piece(s)
- Čiaupo perėjimas su reduktoriumi, G3/4, G1/2: 1 Piece(s)
- Purkštuvas: 1 Piece(s)
- 5/16" žarna: 10 m
- 5/16" jungiamoji žarna: 2 m
Įranga
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
- Sraigtai ir kaiščiai tvirtinimui prie sienos
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Nedideli plotai.
- Namuose
- Kelyje: WFP 12 idealiai tinka naudoti prikabinamuose, mobiliuosiuose ir poilsio nameliuose
- Mobilūs namai
- Palapinės / stovyklavimo įranga
Priedai
Kompaktiška žarnos dėžė atsarginės dalys
