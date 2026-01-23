Stiklų valiklio koncentratas RM500, 500ml
Priemonė skirta stiklų ir veidrodžių paviršiui valymui nepaliekant žymių. Pašalina net sunkiai įveikiamus nešvarumus, tokius kaip riebalai, vabzdžiai ir teršalai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (ml)
|500
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|65 x 65 x 210
Produktas
- Valo nepalikdamas žymių
- Pasižymi ypač švelniomis valymo savybėmis
- Malonus ir gaivus aromatas
- Suteikia atsparumo drėgmei
- Galima naudoti valant rankomis
- Pritaikytas „Kärcher“ įrenginiams, garantuojant medžiagų suderinamumą
- Butelis pagamintas naudojant 100 proc. perdirbto plastiko
- Pagaminta Vokietijoje
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Langai ir stiklo paviršiai
- Langai su grotelėmis
- Veidrodžiai
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Stiklinės dušo kabinos