WV vidaus valymo mikropluošto šluostė
Mikropluošto šluostė su lipnios fiksacijos sistema, užtikrina optimalų nešvarumų pašalinimą nuo visų lygių paviršių.
Dėka lipnios fiksacijos sistemos, mikropluošto šluostė yra lengvai pritvirtinama prie purškimo buteliuko ar nuo jo nuimama.
Savybės ir privalumai
Mikropluošto šluostė vidaus paviršiams
- Langų valymui nepaliekant ruoželių.
Lipnios fiksacijos sistema
- Dėka lipnios fiksacijos sistemos, šluostę lengva pritvirtinti ir nuimti.
Tinkama purškimo buteliukui (2.633-129.0)
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Tekstilės pluoštas
|80% poliesteris, 15% poliamidas
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|70 x 275 x 30
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Langai ir stiklo paviršiai
- Keraminės plytelės
- Veidrodžiai