Set de lavete de înaltă calitate din microfibre pentru o curățenie optimă în întreaga bucătărie. Cele două lavete din microfibre pentru duza pentru podea EasyFix garantează o podea de bucătărie strălucitor de curată. Un sistem cu scai le permite să fie fixate ușor și rapid pe duza de podea EasyFix și îndepărtate fără a fi nevoie să intri în contact cu murdăria. Folosind învelitoarea din microfibră pentru duza de mână, poţi îndepărta singur, fără efort, murdăria persistentă (de exemplu de pe plite). Iar laveta din microfibre pentru oțel inoxidabil va face orice suprafață din oțel inoxidabil să strălucească.