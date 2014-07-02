Dysza do usuwania tapet
Zdzieracz do tapet doskonale usuwa tapety oraz pozostałości kleju wykorzystując działanie pary.
Zdzieracz do tapet doskonale usuwa tapety oraz pozostałości kleju wykorzystując działanie pary. Dodatkowa funkcja parownicy przy usuwaniu tapet.
Cechy i zalety
Końcówka z otworem parowym i skrobaczką
- Przyjazna dla skóry — szybko usuwa tapetę i klej do tapet.
Szeroki zasięg pary
- Szybko usuwa tapetę z dużych powierzchni
Zapobieganie uciekaniu pary
- Para szybko przenika do tapety
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|320 x 220 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- Edycja specjalna: SC 5 Easy Fix Premium Home Line + odkurzacz VC 3 Premium Home Line
- K 1102
- K 1201
- K 1401 plus
- K 1501
- K 1701
- K 1701 BE 6000
- KST 2
- KST 2 + cloth set
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium Home Line
- SC 1 Multi
- SC 1 Multi & Up Plus
- SC 1 Multi Comfort
- SC 1 Premium Home Line – zestaw podłogowy
- SC 1 – zestaw podłogowy
- SC 1.010 PROMO *BNL
- SC 1.020
- SC 1.030 B
- SC 1002
- SC 1052
- SC 1122
- SC 1125 Plus
- SC 1202
- SC 1202 z żelazkiem
- SC 1402
- SC 1402 B
- SC 1502
- SC 1502 z żelazkiem
- SC 1702
- SC 1702 B
- SC 1702 B Profi
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Limited Edition
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium Home Line
- SC 2 Premium Home Line
- SC 2.500 C
- SC 2.600 C
- SC 2.600 CB
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Essential
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium Home Line
- SC 3 EasyFix Select
- SC 3.000
- SC 3.100 B
- SC 4 Deluxe
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Essential
- SC 4 EasyFix Premium Home Line
- SC 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 4 Premium Home Line
- SC 4 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 4 – zestaw z żelazkiem
- SC 4.100 C
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium Home Line
- SC 5 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SC 5 Premium Home Line
- SC 5 Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SC 5 – zestaw z żelazkiem
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB
- SC 6.800 C
- SC 6.800 CB
- SI 2.600 CB
- SI 2125
- SI 4 EasyFix Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix Premium Home Line – zestaw z żelazkiem
- SI 4 EasyFix – zestaw z żelazkiem
- SI 4 Premium Home Line w zestawie z żelazkiem
- SI 4 w zestawie z żelazkiem
- SI 4.100 CB
Zastosowania
- Tapeta
- Oporny brud