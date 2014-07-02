Dysza do usuwania tapet

Zdzieracz do tapet doskonale usuwa tapety oraz pozostałości kleju wykorzystując działanie pary.

Zdzieracz do tapet doskonale usuwa tapety oraz pozostałości kleju wykorzystując działanie pary. Dodatkowa funkcja parownicy przy usuwaniu tapet.

Cechy i zalety
Końcówka z otworem parowym i skrobaczką
  • Przyjazna dla skóry — szybko usuwa tapetę i klej do tapet.
Szeroki zasięg pary
  • Szybko usuwa tapetę z dużych powierzchni
Zapobieganie uciekaniu pary
  • Para szybko przenika do tapety
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 320 x 220 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Tapeta
  • Oporny brud