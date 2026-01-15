Čistilo RM 623 za kamen in tlakovce 3 v 1, 5l
To močno čistilo brez napora odstranjuje olje, maščobe, saje, prah in umazanijo zaradi emisij iz kamnitih in aluminijastih fasad, kamnitih zidov, dvorišč in drugih kamnitih površin. Z zaščitno formulo "vse v enem", ki omogoča daljšo čistočo površin in zaščito pred vetrom in vremenom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|5
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|Teža (Kg)
|5,01
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,395
|Mere (D × Š × V) (mm)
|192 x 145 x 248
Značilnosti
- Omogoča enostavno odstranjevanje olj, mastnih madežev, rje, prahu, alg in ostankov emisij.
- uporabno tudi na aluminiju
- pH- vrednost v koncentratu ca. 7
- Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
- Hitro in učinkovito čiščenje v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Izdelano v Nemčiji
Področja uporabe
- Terase
- Aluminijaste fasade
- Kamnite površine
- Vrtne stene in kamniti zidovi