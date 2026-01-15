Čistilo RM 623 za kamen in tlakovce 3 v 1, 5l

To močno čistilo brez napora odstranjuje olje, maščobe, saje, prah in umazanijo zaradi emisij iz kamnitih in aluminijastih fasad, kamnitih zidov, dvorišč in drugih kamnitih površin. Z zaščitno formulo "vse v enem", ki omogoča daljšo čistočo površin in zaščito pred vetrom in vremenom.