Čistilo RM 623 za kamen in tlakovce 3 v 1, 5l

To močno čistilo brez napora odstranjuje olje, maščobe, saje, prah in umazanijo zaradi emisij iz kamnitih in aluminijastih fasad, kamnitih zidov, dvorišč in drugih kamnitih površin. Z zaščitno formulo "vse v enem", ki omogoča daljšo čistočo površin in zaščito pred vetrom in vremenom.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 5
Embalažna enota (Kos(i)) 1
Teža (Kg) 5,01
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,395
Mere (D × Š × V) (mm) 192 x 145 x 248
Značilnosti
  • Omogoča enostavno odstranjevanje olj, mastnih madežev, rje, prahu, alg in ostankov emisij.
  • uporabno tudi na aluminiju
  • pH- vrednost v koncentratu ca. 7
  • Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
  • Hitro in učinkovito čiščenje v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim čistilnikom
  • Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
  • Izdelano v Nemčiji
Področja uporabe
  • Terase
  • Aluminijaste fasade
  • Kamnite površine
  • Vrtne stene in kamniti zidovi
