Razpršilnik
Majhen, priročen in enostaven za priklop na vrtno cev: idealni razpršilnik za nezapletene naloge zalivanja.
Majhen razpršilnik je kot nalašč primeren za enostavno zalivanje na vrtu. Z brezstopenjskimi nastavitvami curkov lahko prilagodljivo in glede na potrebe nastavite od stožčastega do točkovnega curka. Tako ne boste enostavno zalivali le cvetlične gredice in druge rastlinske gredice, poleg tega boste lahko z njim odstranili tudi grobo umazanijo s teras ali vrtnega pohištva. Ta razpršilnik začetnega razreda je najbolj primeren tako za naloge zalivanja kot tudi druge naloge čiščenja. Ko vode ne potrebujete več, enostavno zaprete pretok vode na razpršilni šobi. Naj dodamo še: Kärcherjevi vrtni razpršilniki so združljivi z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.
Značilnosti in prednosti
Brezstopenjska nastavitev od točkovnega do stožčastega curka
- Idealno za zalivanje (stožčast curek) in čiščenje (točkovni curek).
Samodejno praznjenje
- Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Majhno in kompaktno
- Enostavno upravljanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,052
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,066
|Mere (D × Š × V) (mm)
|131 x 36 x 36
Oprema
- Število curkov: 2
- Funkcija samopraznjenja
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
