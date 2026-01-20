Robusten in hkrati stabilen: voziček za cev omogoča prostorsko shranjevanje vrtne cevi in ​​je zelo priročen za uporabo. Zahvaljujoč robustnemu kovinskemu kolutu tudi najtežje obremenitve ne predstavljajo težav. Cev je mogoče zanesljivo zviti z uporabo ergonomske ročice in robustnega vodila za cev. Voziček za cev dosega točke tudi s svojo izjemno široko osnovo za največjo stabilnost ter odpornost na UV žarke in zmrzal. Zahvaljujoč inovativnim vzvodom za hitro sprostitev lahko teleskopski ročaj priročno nastavite na pravilno višino ali pa ga potisnete do konca. Predvsem pa to, da ga potisnete do konca, zagotavlja shranjevanje, ki prihrani prostor. Voziček za cev je dobavljen v celoti sestavljen. Kärcherjeve hranilnike cevi odlikujeta robustnost in dolgotrajna vzdržljivost ter 5-letna garancija proizvajalca.