HT 5 M
Mobilni in stabilen voziček za cev navduši z robustnim kovinskim kolutom za cev, izjemno širokim podnožjem, natančnim vodilom za cev in po višini nastavljivim ročajem.
Robusten in hkrati stabilen: voziček za cev omogoča prostorsko shranjevanje vrtne cevi in je zelo priročen za uporabo. Zahvaljujoč robustnemu kovinskemu kolutu tudi najtežje obremenitve ne predstavljajo težav. Cev je mogoče zanesljivo zviti z uporabo ergonomske ročice in robustnega vodila za cev. Voziček za cev dosega točke tudi s svojo izjemno široko osnovo za največjo stabilnost ter odpornost na UV žarke in zmrzal. Zahvaljujoč inovativnim vzvodom za hitro sprostitev lahko teleskopski ročaj priročno nastavite na pravilno višino ali pa ga potisnete do konca. Predvsem pa to, da ga potisnete do konca, zagotavlja shranjevanje, ki prihrani prostor. Voziček za cev je dobavljen v celoti sestavljen. Kärcherjeve hranilnike cevi odlikujeta robustnost in dolgotrajna vzdržljivost ter 5-letna garancija proizvajalca.
Značilnosti in prednosti
Visoka stabilnost in trdnostZahvaljujoč posebej širokemu dnu in nizkemu težišču koluta za cev.
Vodilo za cevZa enostavno navijanje in odvijanje cevi
Kovinski kolutZagotovljena trpežnost in dolga življenjska doba
Vzvod za hitro sprostitev za pritrditev teleskopskega ročaja
- Kompaktno shranjevanje.
Ergonomski ročaj, ki ne zdrsi
- Udoben ročaj za enostavno rokovanje
Zložljiv ročaj
- Kompaktno shranjevanje.
Upognjen priključek za cev
- Preprečuje zvijanje in zvijanje cevi za največji pretok vode.
Zaustavitev naknadnega kapljanja
- Brez puščanja vode po uporabi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina cevi (m)
|20
|Zmogljivost cevi (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Porušni tlak (bar)
|45
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|2,748
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,521
|Mere (D × Š × V) (mm)
|565 x 475 x 896
Oprema
- Jeziček za kovinsko cev
- Vodilo za cev
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Srednje do velike površine
Dodatna oprema
