HT 5.20 M Set
Voziček za cev dosega točke s svojim robustnim kovinskim kolutom, širokim podstavkom za visoko stabilnost in 20 m cevjo. Pripravljen za takojšnjo uporabo s priloženimi dodatki za zalivanje.
Stabilen in robusten voziček za cev omogoča prostorsko shranjevanje vrtne cevi in je zelo priročen za uporabo. Robusten kovinski kolut je kos tudi najtežjim vrtnim razmeram. Cev je mogoče zanesljivo zviti z uporabo ergonomske ročice in robustnega vodila za cev. Voziček za cev dosega točke tudi s svojo izjemno široko osnovo za največjo stabilnost ter odpornostjo proti UV žarkom in zmrzali. Zahvaljujoč inovativnim vzvodom za hitro sprostitev lahko teleskopski ročaj priročno nastavite na pravilno višino ali ga pomaknete do konca. Predvsem pa to, da ga premaknete do konca, zagotavlja shranjevanje, ki prihrani prostor. Komplet je pripravljen za takojšnjo uporabo zahvaljujoč priloženim dodatkom, kot so vrtna cev Kärcher, priključki, adapter za pipo in šoba. Voziček za cev je dobavljen v celoti sestavljen. Kärcherjeve hranilnike cevi odlikujeta robustnost in dolgotrajna vzdržljivost ter 5-letna garancija proizvajalca.
Značilnosti in prednosti
Visoka stabilnost in trdnostZahvaljujoč posebej širokemu dnu in nizkemu težišču koluta za cev.
Vodilo za cevZa enostavno navijanje in odvijanje cevi
Kovinski kolutZagotovljena trpežnost in dolga življenjska doba
Vzvod za hitro sprostitev za pritrditev teleskopskega ročaja
- Kompaktno shranjevanje.
Ergonomski ročaj, ki ne zdrsi
- Udoben ročaj za enostavno rokovanje
Zložljiv ročaj
- Kompaktno shranjevanje.
Pripravljeno za uporabo
- Dodatki za zalivanje so vključeni v obseg dobave.
Upognjen priključek za cev
- Preprečuje zvijanje in zvijanje cevi za največji pretok vode.
Zaustavitev naknadnega kapljanja
- Brez puščanja vode po uporabi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer cevi (mm)
|13
|Zmogljivost cevi (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|2,748
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9,369
|Mere (D × Š × V) (mm)
|565 x 475 x 896
Obseg dobave
- Spojka za cev: 3 Kos(i)
- Spojka za cev s funkcijo Aqua Stop: 1 Kos(i)
- Priključek za pipo z reducirnim kosom, G3/4, G1/2: 1 Kos(i)
- Razpršilna pištola: 1 Kos(i)
- Cev Performance Plus 1/2": 20 m
Oprema
- Komplet
- Jeziček za kovinsko cev
- Vodilo za cev
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Classic
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ BB
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
OPUŠČENI IZDELKI
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K Silent Anniversary Edition
- K3 Premium Full Control
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHP 4 *AT
- Visokotlačni čistilnik K7 Premium Power Home
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Srednje do velike površine
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.