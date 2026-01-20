HT 5.20 M Set

Voziček za cev dosega točke s svojim robustnim kovinskim kolutom, širokim podstavkom za visoko stabilnost in 20 m cevjo. Pripravljen za takojšnjo uporabo s priloženimi dodatki za zalivanje.

Stabilen in robusten voziček za cev omogoča prostorsko shranjevanje vrtne cevi in ​​je zelo priročen za uporabo. Robusten kovinski kolut je kos tudi najtežjim vrtnim razmeram. Cev je mogoče zanesljivo zviti z uporabo ergonomske ročice in robustnega vodila za cev. Voziček za cev dosega točke tudi s svojo izjemno široko osnovo za največjo stabilnost ter odpornostjo proti UV žarkom in zmrzali. Zahvaljujoč inovativnim vzvodom za hitro sprostitev lahko teleskopski ročaj priročno nastavite na pravilno višino ali ga pomaknete do konca. Predvsem pa to, da ga premaknete do konca, zagotavlja shranjevanje, ki prihrani prostor. Komplet je pripravljen za takojšnjo uporabo zahvaljujoč priloženim dodatkom, kot so vrtna cev Kärcher, priključki, adapter za pipo in šoba. Voziček za cev je dobavljen v celoti sestavljen. Kärcherjeve hranilnike cevi odlikujeta robustnost in dolgotrajna vzdržljivost ter 5-letna garancija proizvajalca.

Značilnosti in prednosti
HT 5.20 M Set: Visoka stabilnost in trdnost
Visoka stabilnost in trdnost
Zahvaljujoč posebej širokemu dnu in nizkemu težišču koluta za cev.
HT 5.20 M Set: Vodilo za cev
Vodilo za cev
Za enostavno navijanje in odvijanje cevi
HT 5.20 M Set: Kovinski kolut
Kovinski kolut
Zagotovljena trpežnost in dolga življenjska doba
Vzvod za hitro sprostitev za pritrditev teleskopskega ročaja
  • Kompaktno shranjevanje.
Ergonomski ročaj, ki ne zdrsi
  • Udoben ročaj za enostavno rokovanje
Zložljiv ročaj
  • Kompaktno shranjevanje.
Pripravljeno za uporabo
  • Dodatki za zalivanje so vključeni v obseg dobave.
Upognjen priključek za cev
  • Preprečuje zvijanje in zvijanje cevi za največji pretok vode.
Zaustavitev naknadnega kapljanja
  • Brez puščanja vode po uporabi.
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer cevi (mm) 13
Zmogljivost cevi (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Barva Črna
Teža (Kg) 2,748
Teža vključno z embalažo (Kg) 9,369
Mere (D × Š × V) (mm) 565 x 475 x 896

Obseg dobave

  • Spojka za cev: 3 Kos(i)
  • Spojka za cev s funkcijo Aqua Stop: 1 Kos(i)
  • Priključek za pipo z reducirnim kosom, G3/4, G1/2: 1 Kos(i)
  • Razpršilna pištola: 1 Kos(i)
  • Cev Performance Plus 1/2": 20 m

Oprema

  • Komplet
  • Jeziček za kovinsko cev
  • Vodilo za cev
  • Vzorec škropljenja: stožčasti curek
  • Vzorec škropljenja: točkovni curek
HT 5.20 M Set
HT 5.20 M Set
HT 5.20 M Set
HT 5.20 M Set
HT 5.20 M Set
HT 5.20 M Set

Video posnetki

Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Srednje do velike površine
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.