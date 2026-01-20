HR 4
Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: HR 4 ponuja obe možnosti in ga je mogoče preprosto odstraniti s stene za prilagodljivo zalivanje.
Edinstvena praktičnost. Dvojna funkcionalnost. Ta kolut za cev se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu. Šobe in pršilne cevke lahko obesite na stenski nosilec in so vedno pripravljene. HR 4 se enostavno odstrani iz držala in je udoben za prenašanje zahvaljujoč ergonomskemu ročaju. S pomočjo ročaja, ki se prosto premika, lahko vrtno cev brez truda zvijete in pospravite lepo in skrbno, brez pregibov ali nadležnih zapletov. Izdelek prav tako dosega točke za svojo kompaktno zasnovo in visoko stabilnost zaradi nizkega težišča. Kolut za cev je v celoti sestavljen in pripravljen za takojšnjo uporabo. Naprava je tudi odporna na UV žarke in zmrzal, zaradi česar je dolgotrajna in dovolj robustna, da je kos vsakodnevni uporabi. Kärcher ponuja 5-letno garancijo.
Značilnosti in prednosti
Funkcija 2 v 1: stenski in mobilni kolut za cev v enemShranjevanje cevi na steni kot tudi za mobilno uporabo na vašem vrtu.
Praktično držalo za šobeŠobe in pršilne cevke lahko obesite na stenski nosilec za priročno shranjevanje.
Stensko držaloEnostavna in hitra namestitev praktične odlagalne enote.
Zložljiv ročaj
- Kompaktno shranjevanje.
Kompaktne dimenzije
- Dobre možnosti shranjevanja
Pripravljeno za uporabo
- Dodatki za zalivanje so vključeni v obseg dobave.
Upognjen priključek za cev
- Preprečuje zvijanje in zvijanje cevi za največji pretok vode.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Zmogljivost cevi (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Razmik vijakov za stensko montažo (mm)
|160
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,998
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,268
|Mere (D × Š × V) (mm)
|363 x 475 x 500
Oprema
- Nosilec šobe
- Stenski nosilec vključuje vijake
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Majhne do srednje velike površine