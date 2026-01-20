HT 2.20 Set

Kompakten in premičen voziček za cev z izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, 20 m Kärcherjeve cevi, dodatki za zalivanje in šobo ter ročajem, nastavljivim po višini.

Stabilen in robusten voziček za cev omogoča prostorsko shranjevanje vrtne cevi in ​​je zelo priročen za uporabo. Cev je mogoče zanesljivo zviti z ergonomsko ročico. Voziček za cev dosega točke tudi s svojo izjemno široko osnovo za največjo stabilnost ter odpornostjo proti UV žarkom in zmrzali. Komplet je opremljen s 20 m cevjo, dodatki za zalivanje in šobo. Zahvaljujoč inovativnim vzvodom za hitro sprostitev lahko teleskopski ročaj priročno nastavite na pravilno višino ali ga pomaknete do konca. Kärcher ponuja 5-letno garancijo proizvajalca. Voziček za cev je dobavljen v celoti sestavljen.

Značilnosti in prednosti
HT 2.20 Set: Visoka stabilnost in trdnost
Visoka stabilnost in trdnost
Zahvaljujoč posebej širokemu dnu in nizkemu težišču koluta za cev.
HT 2.20 Set: Vzvod za hitro sprostitev za pritrditev teleskopskega ročaja
Vzvod za hitro sprostitev za pritrditev teleskopskega ročaja
Kompaktno shranjevanje.
HT 2.20 Set: Zložljiv ročaj
Zložljiv ročaj
Kompaktno shranjevanje.
Pripravljeno za uporabo
  • Dodatki za zalivanje so vključeni v obseg dobave.
Upognjen priključek za cev
  • Preprečuje zvijanje in zvijanje cevi za največji pretok vode.
Zaustavitev naknadnega kapljanja
  • Brez puščanja vode po uporabi.
Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina cevi (m) 20
Premer cevi (mm) 13
Zmogljivost cevi (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Porušni tlak (bar) 24
Barva Črna
Teža (Kg) 2,75
Teža vključno z embalažo (Kg) 7,369
Mere (D × Š × V) (mm) 460 x 475 x 840

Obseg dobave

  • Spojka za cev: 3 Kos(i)
  • Spojka za cev s funkcijo Aqua Stop: 1 Kos(i)
  • Priključek za pipo z reducirnim kosom, G3/4, G1/2: 1 Kos(i)
  • Razpršilna pištola: 1 Kos(i)
  • Cev PrimoFlex 1/2": 20 m

Oprema

  • Komplet
  • Vzorec škropljenja: stožčasti curek
  • Vzorec škropljenja: točkovni curek
Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Majhne do srednje velike površine
