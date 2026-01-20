Stabilen in robusten voziček za cev omogoča prostorsko shranjevanje vrtne cevi in ​​je zelo priročen za uporabo. Cev je mogoče zanesljivo zviti z ergonomsko ročico. Voziček za cev dosega točke tudi s svojo izjemno široko osnovo za največjo stabilnost, UV in odpornost proti zmrzali ter priročnim držalom za šobe na ročaju. Komplet je opremljen s 20 m cevjo, dodatki za zalivanje Kärcher in šobo. Zahvaljujoč inovativnim vzvodom za hitro sprostitev lahko teleskopski ročaj priročno nastavite na pravilno višino ali ga pomaknete do konca. Kärcher ponuja 5-letno garancijo proizvajalca. Voziček za cev je dobavljen v celoti sestavljen.