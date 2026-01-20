HT 3.20 Set

Voziček za cev z držalom za šobe navdušuje s svojim zelo širokim podnožjem za maksimalno stabilnost, po višini nastavljivim ročajem, 20 m vrtne cevi in ​​dodatki za zalivanje.

Stabilen in robusten voziček za cev omogoča prostorsko shranjevanje vrtne cevi in ​​je zelo priročen za uporabo. Cev je mogoče zanesljivo zviti z ergonomsko ročico. Voziček za cev dosega točke tudi s svojo izjemno široko osnovo za največjo stabilnost, UV in odpornost proti zmrzali ter priročnim držalom za šobe na ročaju. Komplet je opremljen s 20 m cevjo, dodatki za zalivanje Kärcher in šobo. Zahvaljujoč inovativnim vzvodom za hitro sprostitev lahko teleskopski ročaj priročno nastavite na pravilno višino ali ga pomaknete do konca. Kärcher ponuja 5-letno garancijo proizvajalca. Voziček za cev je dobavljen v celoti sestavljen.

Značilnosti in prednosti
HT 3.20 Set: Visoka stabilnost in trdnost
Visoka stabilnost in trdnost
Zahvaljujoč posebej širokemu dnu in nizkemu težišču koluta za cev.
HT 3.20 Set: Praktično držalo za šobe
Praktično držalo za šobe
Šobe in pršilne cevke lahko obesite na stenski nosilec za priročno shranjevanje.
HT 3.20 Set: Vzvod za hitro sprostitev za pritrditev teleskopskega ročaja
Vzvod za hitro sprostitev za pritrditev teleskopskega ročaja
Kompaktno shranjevanje.
Ergonomski ročaj, ki ne zdrsi
  • Udoben ročaj za enostavno rokovanje
Zložljiv ročaj
  • Kompaktno shranjevanje.
Upognjen priključek za cev
  • Preprečuje zvijanje in zvijanje cevi za največji pretok vode.
Zaustavitev naknadnega kapljanja
  • Brez puščanja vode po uporabi.
Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina cevi (m) 20
Premer cevi (mm) 13
Zmogljivost cevi (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Porušni tlak (bar) 24
Barva Črna
Teža (Kg) 3,216
Teža vključno z embalažo (Kg) 7,919
Mere (D × Š × V) (mm) 565 x 475 x 896

Obseg dobave

  • Spojka za cev: 3 Kos(i)
  • Spojka za cev s funkcijo Aqua Stop: 1 Kos(i)
  • Priključek za pipo z reducirnim kosom, G3/4, G1/2: 1 Kos(i)
  • Razpršilna pištola: 1 Kos(i)
  • Cev PrimoFlex 1/2": 20 m

Oprema

  • Komplet
  • Nosilec šobe
  • Vzorec škropljenja: stožčasti curek
  • Vzorec škropljenja: točkovni curek
HT 3.20 Set
HT 3.20 Set
HT 3.20 Set
HT 3.20 Set
HT 3.20 Set

Video posnetki

Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Srednje do velike površine
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.