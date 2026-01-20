HR 4.30 Set

Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: set HR 4.30 s 30 m cevjo, dodatki in držalom za šobe ponuja obe možnosti za prilagodljivo zalivanje.

Edinstvena praktičnost. Dvojna funkcionalnost. Ta kolut za cev se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu. Šobe in pršilne cevke lahko obesite na stenski nosilec in so vedno pripravljene. HR 4.30 se enostavno odstrani iz držala in je udoben za prenašanje zahvaljujoč ergonomskemu ročaju. S pomočjo ročaja, ki se prosto premika, lahko vrtno cev brez truda zvijete in pospravite lepo in skrbno, brez pregibov ali nadležnih zapletov. Izdelek prav tako dosega točke za svojo kompaktno zasnovo, visoko stabilnost zaradi nizkega težišča in 30 m vrtne cevi, priključkov, adapterja za pipo in šobe. Kolut za cev je v celoti sestavljen in pripravljen za takojšnjo uporabo. Naprava je tudi odporna na UV žarke in zmrzal, zaradi česar je dolgotrajna in dovolj robustna, da je kos vsakodnevni uporabi. Kärcher ponuja 5-letno garancijo.

Značilnosti in prednosti
HR 4.30 Set: Funkcija 2 v 1: stenski in mobilni kolut za cev v enem
Funkcija 2 v 1: stenski in mobilni kolut za cev v enem
Shranjevanje cevi na steni kot tudi za mobilno uporabo na vašem vrtu.
HR 4.30 Set: Praktično držalo za šobe
Praktično držalo za šobe
Šobe in pršilne cevke lahko obesite na stenski nosilec za priročno shranjevanje.
HR 4.30 Set: Stensko držalo
Stensko držalo
Enostavna in hitra namestitev praktične odlagalne enote.
Zložljiv ročaj
  • Kompaktno shranjevanje.
Kompaktne dimenzije
  • Dobre možnosti shranjevanja
Pripravljeno za uporabo
  • Dodatki za zalivanje so vključeni v obseg dobave.
Upognjen priključek za cev
  • Preprečuje zvijanje in zvijanje cevi za največji pretok vode.
Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina cevi (m) 30
Zmogljivost cevi (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Porušni tlak (bar) 24
Razmik vijakov za stensko montažo (mm) 160
Barva Črna
Teža (Kg) 1,998
Teža vključno z embalažo (Kg) 6,862
Mere (D × Š × V) (mm) 363 x 475 x 500

Obseg dobave

  • Spojka za cev: 3 Kos(i)
  • Spojka za cev s funkcijo Aqua Stop: 1 Kos(i)
  • Priključek za pipo z reducirnim kosom, G3/4, G1/2: 1 Kos(i)
  • Razpršilna pištola: 1 Kos(i)
  • Cev PrimoFlex 1/2": 30 m

Oprema

  • Komplet
  • Nosilec šobe
  • Vzorec škropljenja: stožčasti curek
  • Vzorec škropljenja: točkovni curek
  • Stenski nosilec vključuje vijake
Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Majhne do srednje velike površine
