Stabilen in robusten voziček za cev omogoča prostorsko shranjevanje vrtne cevi in ​​je zelo priročen za uporabo. Cev je mogoče zanesljivo in enakomerno zviti z uporabo ergonomske ročice in robustnega vodila za cev. Voziček za cev dosega točke tudi s svojo izjemno široko osnovo za največjo stabilnost ter odpornostjo proti UV žarkom in zmrzali. Zahvaljujoč inovativnim vzvodom za hitro sprostitev lahko teleskopski ročaj priročno nastavite na pravilno višino ali ga pomaknete do konca. Predvsem pa to, da ga premaknete do konca, zagotavlja shranjevanje, ki prihrani prostor. Kärcher ponuja 5-letno garancijo proizvajalca. Voziček za cev je dobavljen v celoti sestavljen.