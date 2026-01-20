HT 4

Vse pod nadzorom: voziček za cev dosega točke z robustnim kolutom za cev, izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, natančnim vodilom cevi in ​​po višini nastavljivim ročajem.

Stabilen in robusten voziček za cev omogoča prostorsko shranjevanje vrtne cevi in ​​je zelo priročen za uporabo. Cev je mogoče zanesljivo in enakomerno zviti z uporabo ergonomske ročice in robustnega vodila za cev. Voziček za cev dosega točke tudi s svojo izjemno široko osnovo za največjo stabilnost ter odpornostjo proti UV žarkom in zmrzali. Zahvaljujoč inovativnim vzvodom za hitro sprostitev lahko teleskopski ročaj priročno nastavite na pravilno višino ali ga pomaknete do konca. Predvsem pa to, da ga premaknete do konca, zagotavlja shranjevanje, ki prihrani prostor. Kärcher ponuja 5-letno garancijo proizvajalca. Voziček za cev je dobavljen v celoti sestavljen.

Značilnosti in prednosti
Visoka stabilnost in trdnost
Zahvaljujoč posebej širokemu dnu in nizkemu težišču koluta za cev.
Vodilo za cev
Za enostavno navijanje in odvijanje cevi
Vzvod za hitro sprostitev za pritrditev teleskopskega ročaja
Kompaktno shranjevanje.
Ergonomski ročaj, ki ne zdrsi
  • Udoben ročaj za enostavno rokovanje
Zložljiv ročaj
  • Kompaktno shranjevanje.
Upognjen priključek za cev
  • Preprečuje zvijanje in zvijanje cevi za največji pretok vode.
Zaustavitev naknadnega kapljanja
  • Brez puščanja vode po uporabi.
Specifikacije

Tehnični podatki

Zmogljivost cevi (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Barva Črna
Teža (Kg) 3,535
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,836
Mere (D × Š × V) (mm) 565 x 475 x 896

Oprema

  • Vodilo za cev
  • Zalivanje vrta
  • Srednje do velike površine
