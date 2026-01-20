HR 2.10 Set
Popoln komplet za priročno zalivanje in prostorsko shranjevanje cevi. Pripravljen za takojšnjo uporabo z 10 m vrtno cevjo Kärcher, priključki, adapterjem za pipo in šobo.
Kolut za cev zagotavlja priročno zalivanje in prostorsko shranjevanje vrtne cevi. Komplet vključuje 10 m vrtno cev, priključke, adapterje za pipe in vrtno šobo. S pomočjo ročaja, ki se prosto vrti, lahko vrtno cev enostavno zvijete in pospravite lepo in skrbno, brez pregibov ali nadležnih zapletov. Izdelek prav tako dosega točke za svojo kompaktno obliko, ergonomski ročaj za udoben transport in visoko stabilnost zaradi nizkega težišča. Izdelek je tudi odporen na UV žarke in zmrzal. Kärcherjeve hranilnike cevi odlikujeta robustnost in dolgotrajna vzdržljivost ter 5-letna garancija proizvajalca. Kolut za cev je dobavljen popolnoma sestavljen.
Značilnosti in prednosti
Zložljiv ročaj
- Kompaktno shranjevanje.
Kompaktne dimenzije
- Dobre možnosti shranjevanja
Pripravljeno za uporabo
- Dodatki za zalivanje so vključeni v obseg dobave.
Upognjen priključek za cev
- Preprečuje zvijanje in zvijanje cevi za največji pretok vode.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina cevi (m)
|10
|Premer cevi (mm)
|13
|Zmogljivost cevi (m)
|max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
|Porušni tlak (bar)
|24
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,753
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,02
|Mere (D × Š × V) (mm)
|300 x 475 x 350
Obseg dobave
- Spojka za cev: 3 Kos(i)
- Spojka za cev s funkcijo Aqua Stop: 1 Kos(i)
- Priključek za pipo z reducirnim kosom, G3/4, G1/2: 1 Kos(i)
- Razpršilna pištola: 1 Kos(i)
- Cev PrimoFlex 1/2": 10 m
Oprema
- Komplet
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Majhne do srednje velike površine
