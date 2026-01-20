Kolut za cev zagotavlja priročno zalivanje in prostorsko shranjevanje vrtne cevi. Komplet vključuje 10 m vrtno cev, priključke, adapterje za pipe in vrtno šobo. S pomočjo ročaja, ki se prosto vrti, lahko vrtno cev enostavno zvijete in pospravite lepo in skrbno, brez pregibov ali nadležnih zapletov. Izdelek prav tako dosega točke za svojo kompaktno obliko, ergonomski ročaj za udoben transport in visoko stabilnost zaradi nizkega težišča. Izdelek je tudi odporen na UV žarke in zmrzal. Kärcherjeve hranilnike cevi odlikujeta robustnost in dolgotrajna vzdržljivost ter 5-letna garancija proizvajalca. Kolut za cev je dobavljen popolnoma sestavljen.