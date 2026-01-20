HR 3.20 Set

En kolut za cev – dve funkciji: komplet HR 3.20 z 20 m cevjo in dodatki se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu.

Praktičen stenski nosilec za mobilno uporabo: ta kolut za cev se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni s priloženim stenskim nosilcem kot za mobilno uporabo na vrtu. Set HR 3.20 se enostavno odstrani iz držala in je zahvaljujoč ergonomskemu ročaju udoben za prenašanje. S pomočjo ročaja, ki se prosto premika, lahko vrtno cev brez truda zvijete in pospravite lepo in nežno, brez pregibov ali nadležnih zapletov. Izdelek prav tako dosega točke za svojo kompaktno zasnovo in visoko stabilnost zaradi nizkega težišča. Kolut za cev je v celoti sestavljen in pripravljen za takojšnjo uporabo z 20 metri vrtne cevi, priključki, adapterjem za pipo in šobo. Naprava je tudi odporna na UV žarke in zmrzal, zaradi česar je dolgotrajna in dovolj robustna, da je kos vsakodnevni uporabi. Kärcher ponuja 5-letno garancijo proizvajalca.

Značilnosti in prednosti
HR 3.20 Set: Funkcija 2 v 1: stenski in mobilni kolut za cev v enem
Shranjevanje cevi na steni kot tudi za mobilno uporabo na vašem vrtu.
HR 3.20 Set: Stensko držalo
Enostavna in hitra namestitev praktične odlagalne enote.
HR 3.20 Set: Zložljiv ročaj
Kompaktno shranjevanje.
Kompaktne dimenzije
  • Kompaktno shranjevanje.
Pripravljeno za uporabo
  • Dodatki za zalivanje so vključeni v obseg dobave.
Upognjen priključek za cev
  • Preprečuje zvijanje in zvijanje cevi za največji pretok vode.
Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina cevi (m) 20
Premer cevi (mm) 13
Zmogljivost cevi (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Porušni tlak (bar) 24
Razmik vijakov za stensko montažo (mm) 160
Barva Črna
Teža (Kg) 1,998
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,665
Mere (D × Š × V) (mm) 363 x 475 x 500

Obseg dobave

  • Spojka za cev: 3 Kos(i)
  • Spojka za cev s funkcijo Aqua Stop: 1 Kos(i)
  • Priključek za pipo z reducirnim kosom, G3/4, G1/2: 1 Kos(i)
  • Razpršilna pištola: 1 Kos(i)
  • Cev PrimoFlex 1/2": 20 m

Oprema

  • Komplet
  • Vzorec škropljenja: stožčasti curek
  • Vzorec škropljenja: točkovni curek
  • Stenski nosilec vključuje vijake
  • Zalivanje vrta
  • Majhne do srednje velike površine
