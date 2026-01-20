Stabilen in robusten voziček za cev omogoča prostorsko shranjevanje vrtne cevi in ​​je zelo priročen za uporabo. Cev je mogoče zanesljivo zviti z ergonomsko ročico. Voziček za cev dosega točke tudi s svojo izjemno široko osnovo za največjo stabilnost, UV in odpornost proti zmrzali ter priročnim držalom za šobe na ročaju. Zahvaljujoč inovativnim vzvodom za hitro sprostitev lahko teleskopski ročaj priročno nastavite na pravilno višino ali ga pomaknete do konca. Kärcher ponuja 5-letno garancijo. Voziček za cev je dobavljen v celoti sestavljen.