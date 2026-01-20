HT 2

Premični in stabilen voziček za cev navdušuje s svojim izjemno širokim podnožjem za maksimalno stabilnost. Kompakten model z višinsko nastavljivim ročajem za majhne vrtove.

Stabilen in robusten voziček za cev omogoča prostorsko shranjevanje vrtne cevi in ​​je zelo priročen za uporabo. Cev je mogoče zanesljivo zviti z ergonomsko ročico. Voziček za cev dosega točke tudi s svojo izjemno široko osnovo za največjo stabilnost ter odpornostjo proti UV žarkom in zmrzali. Zahvaljujoč inovativnim vzvodom za hitro sprostitev lahko teleskopski ročaj priročno nastavite na pravilno višino ali ga pomaknete do konca. Kärcher ponuja 5-letno garancijo proizvajalca. Voziček za cev je dobavljen v celoti sestavljen.

Značilnosti in prednosti
Visoka stabilnost in trdnost
Visoka stabilnost in trdnost
Zahvaljujoč posebej širokemu dnu in nizkemu težišču koluta za cev.
Vzvod za hitro sprostitev za pritrditev teleskopskega ročaja
Vzvod za hitro sprostitev za pritrditev teleskopskega ročaja
Kompaktno shranjevanje.
Zložljiv ročaj
Zložljiv ročaj
Kompaktno shranjevanje.
Upognjen priključek za cev
  • Preprečuje zvijanje in zvijanje cevi za največji pretok vode.
Zaustavitev naknadnega kapljanja
  • Brez puščanja vode po uporabi.
Specifikacije

Tehnični podatki

Zmogljivost cevi (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Barva Črna
Teža (Kg) 2,75
Teža vključno z embalažo (Kg) 4,971
Mere (D × Š × V) (mm) 460 x 475 x 840
HT 2
HT 2

Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Majhne do srednje velike površine
Dodatna oprema
