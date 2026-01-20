HR 3

En kolut za cev – dve funkciji: HR 3 se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu. Takole izgleda fleksibilno zalivanje.

Praktičen stenski nosilec za mobilno uporabo: ta kolut za cev se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni s priloženim stenskim nosilcem kot za mobilno uporabo na vrtu. HR 3 se enostavno odstrani iz držala in je udoben za prenašanje zahvaljujoč ergonomskemu ročaju. S pomočjo ročaja, ki se prosto premika, lahko vrtno cev brez truda zvijete in pospravite lepo in skrbno, brez pregibov ali nadležnih zapletov. Izdelek prav tako dosega točke za svojo kompaktno zasnovo in visoko stabilnost zaradi nizkega težišča. Kolut za cev je v celoti sestavljen in pripravljen za takojšnjo uporabo. Izdelek je tudi odporen na UV žarke in zmrzal, zaradi česar je dolgo obstojen in dovolj robusten, da je kos vsakodnevni uporabi. Kärcher ponuja 5-letno garancijo proizvajalca.

Značilnosti in prednosti
Funkcija 2 v 1: stenski in mobilni kolut za cev v enem
Shranjevanje cevi na steni kot tudi za mobilno uporabo na vašem vrtu.
Stensko držalo
Enostavna in hitra namestitev praktične odlagalne enote.
Zložljiv ročaj
Kompaktno shranjevanje.
Kompaktne dimenzije
  • Dobre možnosti shranjevanja
Pripravljeno za uporabo
  • Dodatki za zalivanje so vključeni v obseg dobave.
Upognjen priključek za cev
  • Preprečuje zvijanje in zvijanje cevi za največji pretok vode.
Specifikacije

Tehnični podatki

Zmogljivost cevi (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Razmik vijakov za stensko montažo (mm) 160
Barva Črna
Teža (Kg) 1,998
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,099
Mere (D × Š × V) (mm) 363 x 475 x 500

Oprema

  • Stenski nosilec vključuje vijake
HR 3

  • Zalivanje vrta
  • Majhne do srednje velike površine
