Praktičen stenski nosilec za mobilno uporabo: ta kolut za cev se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni s priloženim stenskim nosilcem kot za mobilno uporabo na vrtu. HR 3 se enostavno odstrani iz držala in je udoben za prenašanje zahvaljujoč ergonomskemu ročaju. S pomočjo ročaja, ki se prosto premika, lahko vrtno cev brez truda zvijete in pospravite lepo in skrbno, brez pregibov ali nadležnih zapletov. Izdelek prav tako dosega točke za svojo kompaktno zasnovo in visoko stabilnost zaradi nizkega težišča. Kolut za cev je v celoti sestavljen in pripravljen za takojšnjo uporabo. Izdelek je tudi odporen na UV žarke in zmrzal, zaradi česar je dolgo obstojen in dovolj robusten, da je kos vsakodnevni uporabi. Kärcher ponuja 5-letno garancijo proizvajalca.