Mobilni in stabilen voziček za cev dosega točke z robustnim kovinskim kolutom za cev in izjemno širokim podnožjem ter natančnimi vodili za cev in ročajem, nastavljivim po višini.

Stabilen in robusten voziček za cev omogoča prostorsko shranjevanje vrtne cevi in ​​je zelo priročen za uporabo. Cev je mogoče zanesljivo zviti z uporabo ergonomske ročice in robustnega vodila za cev. Robusten kovinski kolut je kos tudi najtežjim vrtnim razmeram. Točke dosega tudi s svojo izjemno široko osnovo za največjo stabilnost vozička za cev, odpornostjo proti UV žarkom in zmrzali ter priročnim držalom za šobe na ročaju. Zahvaljujoč inovativnim vzvodom za hitro sprostitev lahko teleskopski ročaj priročno nastavite na pravilno višino ali ga pomaknete do konca. Predvsem pa to, da ga premaknete do konca, zagotavlja shranjevanje, ki prihrani prostor. Kärcher ponuja 5-letno garancijo proizvajalca. Voziček za cev je dobavljen v celoti sestavljen.

Značilnosti in prednosti
Visoka stabilnost in trdnost
Visoka stabilnost in trdnost
Zahvaljujoč posebej širokemu dnu in nizkemu težišču koluta za cev.
Vodilo za cev
Vodilo za cev
Za enostavno navijanje in odvijanje cevi
Kovinski kolut
Kovinski kolut
Zagotovljena trpežnost in dolga življenjska doba
Praktično držalo za šobe
  • Šobe in pršilne cevke lahko obesite na stenski nosilec za priročno shranjevanje.
Vzvod za hitro sprostitev za pritrditev teleskopskega ročaja
  • Kompaktno shranjevanje.
Ergonomski ročaj, ki ne zdrsi
  • Udoben ročaj za enostavno rokovanje
Zložljiv ročaj
  • Kompaktno shranjevanje.
Upognjen priključek za cev
  • Preprečuje zvijanje in zvijanje cevi za največji pretok vode.
Zaustavitev naknadnega kapljanja
  • Brez puščanja vode po uporabi.
Specifikacije

Tehnični podatki

Zmogljivost cevi (m) 100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
Barva Črna
Teža (Kg) 2,767
Teža vključno z embalažo (Kg) 7,069
Mere (D × Š × V) (mm) 565 x 475 x 896

Oprema

  • Jeziček za kovinsko cev
  • Vodilo za cev
  • Nosilec šobe
HT 6 M
HT 6 M
HT 6 M

  • Zalivanje vrta
  • Srednje do velike površine
