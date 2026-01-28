Rotačná tryska DB 120 Power Control pre K 2-K 3

Výkonná rotačná tryska pre vysokotlakové čističe tried K 2 a K 3. Vhodná na nepoddajné nečistoty a povrchy obrastené machom.

Vďaka výkonnej rotačnej tryske odstránite veľmi nepoddajné nečistoty obzvlášť rýchlo. Rotujúci prúd odstráni bez námahy aj hrubé vrstvy nečistôt a vráti tak pôvodný vzhľad napríklad machom obrasteným, či inak znečisteným povrchom.

Vlastnosti a výhody
Rotujúci prúd vody
  • Účinné odstránenie aj odolných nečistôt z odolných povrchov.
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
  • Cielené čistenie nepoddajných nečistôt.
O 100 % vyšší čistiaci výkon v porovnaní so štandardným plochou tryskou Kärcher.
  • Pre efektívne a rýchle čistenie.
Pripojenie - bajonet
  • Obzvlášť jednoduchá obsluha
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 450 x 41 x 41

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Priľnuté nečistoty
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Mach