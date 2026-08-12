Быстрозарядное устройство 18 В позволяет заряжать аккумулятор Kärcher 18 В / 5,0 Ач с инновационной технологией контроля в реальном временит "Real Time" до 80% всего за 94 минуты. Быстрозарядный комплект Kärcher Battery Power 18/50 можно использовать во всех устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.