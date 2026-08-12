Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А

Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.

Быстрозарядное устройство 18 В позволяет заряжать аккумулятор Kärcher 18 В / 5,0 Ач с инновационной технологией контроля в реальном временит "Real Time" до 80% всего за 94 минуты. Быстрозарядный комплект Kärcher Battery Power 18/50 можно использовать во всех устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.

Особенности и преимущества
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А: Инновационная технология реального времени
Инновационная технология реального времени
ЖК-дисплей постоянно отображает состояние заряда, время до окончания процесса заряда или запас времени работы.
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А: Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А: Быстрозарядное устройство 18 В
Быстрозарядное устройство 18 В
Заряжает аккумуляторную батарею 18 В / 5,0 Ач Kärcher Power до 80% за 94 минуты.
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
  • Гарантирует стабильную производительность, предотвращая саморазряд и эффект памяти.
Автоматический режим хранения
  • Продлевает срок службы аккумуляторных элементов.
Защита от водяных струй (степень защиты IPX5)
  • Надежная защита при использовании в условиях воздействия струй воды.
Эффективный контроль температуры
  • Эффективное распределение выделяющегося тепла и интеллектуальная система управления аккумулятором гарантируют максимальную энергоотдачу.
Система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторных элементов
  • Защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
Крепление на стену.
  • Для размещения зарядного устройства на стене.
Прочный корпус
  • Корпуса аккумуляторов Kärcher отличаются высочайшей ударопрочностью.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 5
Время заряда быстрозарядным устройством Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач:
94 мин (80 %) / 143 мин (100 %)
Зарядный ток (A) 2,5
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Цвет Черный
Вес (кг) 1,391
Вес (с упаковкой) (кг) 1,817
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 183,9 x 132,7 x 147,4

Комплектация

  • Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А

Видео

Принадлежности
Запчасти для Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.