Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А
Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 Ач і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.
Швидкозарядний пристрій 18 В дозволяє заряджати акумулятор Kärcher 18 В / 5,0 Ач з інноваційною технологією контролю в реальному часі "Real Time" до 80% всього за 94 хвилини. Швидкозарядний комплект Kärcher Battery Power 18/50 можна використовувати у всіх пристроях на акумуляторної платформі Kärcher 18 В.
Особливості та переваги
Інноваційна технологія реального часуЖК-дисплей постійно відображає стан заряду, час до закінчення процесу заряду або запас часу роботи.
Змінна батарея 18 В Kärcher Battery PowerСумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторній платформі18 В.
Швидкозарядний пристрій 18 ВЗаряджає акумуляторну батарею 18 В / 5,0 Ач Kärcher Power до 80% за 94 хвилини.
Потужні літій-іонні акумуляторні елементи
- Гарантує стабільну продуктивність, запобігаючи саморозряду і ефекту пам'яті.
Автоматичний режим зберігання
- Продовжує термін служби елементів акумулятора.
Захист від водяних струменів (ступінь захисту IPX5)
- Надійний захист при використанні в умовах з можливістю потрапляння струменів води.
Ефективний контроль температури
- Ефективний розподіл тепла, що виділяється і інтелектуальна система управління акумулятором гарантують максимальну енерговіддачу.
Система інтелектуального моніторингу стану акумуляторних елементів
- Захищає акумулятор від перевантаження, перегріву і сильного розряду.
Кріплення на стіну.
- Для розміщення зарядного пристрою на стіні.
Міцний корпус
- Корпуси акумуляторів Kärcher відрізняються високою стійкістю до ударів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Ємність (Ач)
|5
|Час заряду швидкозарядним пристроєм
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Акумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач:
94 хв (80 %) / 143 хв (100 %)
|Зарядний струм (A)
|2,5
|Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В)
|100 - 240
|Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц)
|50 - 60
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,391
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,817
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|183,9 x 132,7 x 147,4
Комплектація
- Акумулятор: Акумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
- Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power 18 В (1 шт.)
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