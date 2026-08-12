Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А

Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 Ач і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.

Швидкозарядний пристрій 18 В дозволяє заряджати акумулятор Kärcher 18 В / 5,0 Ач з інноваційною технологією контролю в реальному часі "Real Time" до 80% всього за 94 хвилини. Швидкозарядний комплект Kärcher Battery Power 18/50 можна використовувати у всіх пристроях на акумуляторної платформі Kärcher 18 В.

Особливості та переваги
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А: Інноваційна технологія реального часу
Інноваційна технологія реального часу
ЖК-дисплей постійно відображає стан заряду, час до закінчення процесу заряду або запас часу роботи.
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А: Змінна батарея 18 В Kärcher Battery Power
Змінна батарея 18 В Kärcher Battery Power
Сумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторній платформі18 В.
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А: Швидкозарядний пристрій 18 В
Швидкозарядний пристрій 18 В
Заряджає акумуляторну батарею 18 В / 5,0 Ач Kärcher Power до 80% за 94 хвилини.
Потужні літій-іонні акумуляторні елементи
  • Гарантує стабільну продуктивність, запобігаючи саморозряду і ефекту пам'яті.
Автоматичний режим зберігання
  • Продовжує термін служби елементів акумулятора.
Захист від водяних струменів (ступінь захисту IPX5)
  • Надійний захист при використанні в умовах з можливістю потрапляння струменів води.
Ефективний контроль температури
  • Ефективний розподіл тепла, що виділяється і інтелектуальна система управління акумулятором гарантують максимальну енерговіддачу.
Система інтелектуального моніторингу стану акумуляторних елементів
  • Захищає акумулятор від перевантаження, перегріву і сильного розряду.
Кріплення на стіну.
  • Для розміщення зарядного пристрою на стіні.
Міцний корпус
  • Корпуси акумуляторів Kärcher відрізняються високою стійкістю до ударів.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Ємність (Ач) 5
Час заряду швидкозарядним пристроєм Акумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач:
94 хв (80 %) / 143 хв (100 %)
Зарядний струм (A) 2,5
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В) 100 - 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц) 50 - 60
Колір чорний
Вага (кг) 1,391
Вага (з упаковкою) (кг) 1,817
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 183,9 x 132,7 x 147,4

Комплектація

  • Акумулятор: Акумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
  • Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power 18 В (1 шт.)
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А

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ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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