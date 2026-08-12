Швидкозарядний пристрій 18 В дозволяє заряджати акумулятор Kärcher 18 В / 5,0 Ач з інноваційною технологією контролю в реальному часі "Real Time" до 80% всього за 94 хвилини. Швидкозарядний комплект Kärcher Battery Power 18/50 можна використовувати у всіх пристроях на акумуляторної платформі Kärcher 18 В.