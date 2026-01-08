G 180 Q pistolgrebet giver mere komfort under brug takket være dets forbedrede design. Takket være den optimerede pistolgrebsskaft står intet i vejen for ergonomisk rengøring. For endnu mere effektiv rengøring kan rengøringsmiddel påføres direkte via pistolgrebet, hvis højtryksrenseren har en rengøringsmiddelindgang. Børnesikringen gør det også nemt at sikre pistolgrebet, og den praktiske Quick Connect-adapter gør det nemt at installere højtryksslangen. Pistolgrebet er velegnet til alle Kärcher højtryksrensere i klasserne K 2 til K 7.