G 180 Q Sprøjtepistol
G 180 Q Quick Connect pistolgreb til bekvem, ergonomisk rengøring med højtryksrenseren.
G 180 Q pistolgrebet giver mere komfort under brug takket være dets forbedrede design. Takket være den optimerede pistolgrebsskaft står intet i vejen for ergonomisk rengøring. For endnu mere effektiv rengøring kan rengøringsmiddel påføres direkte via pistolgrebet, hvis højtryksrenseren har en rengøringsmiddelindgang. Børnesikringen gør det også nemt at sikre pistolgrebet, og den praktiske Quick Connect-adapter gør det nemt at installere højtryksslangen. Pistolgrebet er velegnet til alle Kärcher højtryksrensere i klasserne K 2 til K 7.
Funktioner og fordele
Quick Connect
- Quick kobling system gør det nemmere at samle pistol og slange.
Bajonettilslutning
- Muliggør tilslutning af alt Kärcher tilbehør
Påføring af rengøringsmiddel uden sprøjtelanse direkte via pistolgrebet
- Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Børnesikring
- Pistolens udløser er blokkeret
Kompatibel med alle Kärcher højtryksrensere i klasserne K 2–K 7 med Quick Connect-adapter.
- Perfekt til efterfølgende opgradering og udskiftning.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|551 x 43 x 188