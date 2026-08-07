Udstyret med et hovedstykke lavet af robust og holdbart Ecobrass til højtryksrensning med aggressive rengøringsmidler: Vores skumlanse Advanced 1 imponerer med højkvalitetsudstyr. Der er også en ergonomisk og stabil beholder til rengøringsmidler med ekstra gribemulighed ved halsen og stor påfyldningsåbning. Sprøjtevinklen kan justeres fleksibelt, den præcise dosering af rengøringsmidlet realiseres i 3 trin, præcis som krævet. En integreret lukker forhindrer effektivt utilsigtet justering af rengøringsmiddeldoseringsenheden. Skumlansen er velegnet til Kärcher højtryksrensere uden servostyring og har en flowrate på 400 til 600 l/t.