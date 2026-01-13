Kärcher PressurePro Extra RM 31 on monikäyttöinen öljyn- ja rasvanpoistoaine, joka tehoaa myös pinttyneeseen erikoislikaan. Se poistaa öljy-, rasva-, terva-, noki- ja savuhartsiliat nopeasti ja vaivattomasti ja vähentää näin mekaanisen hankauksen tarvetta. Kuljetuskustannuksia säästävään tiivistemuotoon pakattu korkeapainepesuaine soveltuu käytettäväksi kaikissa lämpötiloissa – mukaan lukien höyrypuhdistus 150 °C:ssa. Aine on kehitetty erityisesti moottoripesuun ja erilaisten koneenosien puhdistukseen korjaamoissa ja maatalouskohteissa. Se toimii myös julkisivujen puhdistuksessa poistettaessa ilmansaasteiden, lintujen jätösten tai hyönteisjäämien aiheuttamaa likaa. Aine soveltuu säiliöiden sisäpuhdistukseen elintarviketeollisuudessa. RM 31 on silikoniton ja erottaa nopeasti öljyn ja veden öljynerottimessa.