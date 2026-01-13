Syväpuhdistusaine RM 752, 200l
Erittäin tehokas puhdistusaine syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa / yhdistelmäkoneessa.
Aktiivinen ja hyväntuoksuinen syväpuhdistusaine, joka poistaa tehokkaasti kiillon, vahan ja polymeeripinnoitteen. Voidaan käyttää myös työmaatilojen jälkisiivoukseen. Hellävarainen puhdistettaville pinnoille ja välineille suojaavien aineosiensa ansiosta. pH 13,2.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|200
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|13,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|230
Käyttökohteet
- Lattiapinnat