Aktiivinen ja hyväntuoksuinen syväpuhdistusaine, joka poistaa tehokkaasti kiillon, vahan ja polymeeripinnoitteen. Voidaan käyttää myös työmaatilojen jälkisiivoukseen. Hellävarainen puhdistettaville pinnoille ja välineille suojaavien aineosiensa ansiosta. pH 13,2.