Syväpuhdistusaine RM 752, 200l

Erittäin tehokas puhdistusaine syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa / yhdistelmäkoneessa.

Aktiivinen ja hyväntuoksuinen syväpuhdistusaine, joka poistaa tehokkaasti kiillon, vahan ja polymeeripinnoitteen. Voidaan käyttää myös työmaatilojen jälkisiivoukseen. Hellävarainen puhdistettaville pinnoille ja välineille suojaavien aineosiensa ansiosta. pH 13,2.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 200
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 13,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 230
