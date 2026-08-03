Okrugla četka, velika

Uz pomoć velike okrugle četke moguće je očistiti veće površine u jednakom vremenu.

Veća površina za jednako vrijeme! Uz pomoć velike okrugle četke veće površine bit će brže čiste. U usporedbi s manjim četkama, uz pomoć velike okrugle četke moguće je u jednakom vremenu očistiti tvrdokornu nečistoću s puno veće površine.

Značajke i prednosti
Velika površina čišćenja
  • Brzo čišćenje velikih površina.
Visokokvalitetni materijal čekinja
  • Uz pomoć velike, robusne i dugovječne okrugle četke moguće je lako odstraniti tvrdokorne nečistoće.
Jednostavno čišćenje zaobljenih površina zahvaljujući ergonomskom obliku četke
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 50 x 50 x 48
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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