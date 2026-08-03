Okrugla četka, velika
Uz pomoć velike okrugle četke moguće je očistiti veće površine u jednakom vremenu.
Veća površina za jednako vrijeme! Uz pomoć velike okrugle četke veće površine bit će brže čiste. U usporedbi s manjim četkama, uz pomoć velike okrugle četke moguće je u jednakom vremenu očistiti tvrdokornu nečistoću s puno veće površine.
Značajke i prednosti
Velika površina čišćenja
- Brzo čišćenje velikih površina.
Visokokvalitetni materijal čekinja
- Uz pomoć velike, robusne i dugovječne okrugle četke moguće je lako odstraniti tvrdokorne nečistoće.
Jednostavno čišćenje zaobljenih površina zahvaljujući ergonomskom obliku četke
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|50 x 50 x 48
Kompatibilni uređaji
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 C
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white)
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + Iron Kit
- SI 4 EasyFix Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white)