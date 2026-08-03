Set električnih četkica
S kompletom električnih četki čak se i tvrdokorna prljavština i naslage uklanjaju brzo i jednostavno i bez ostavljanja ostataka. Osobito prikladno za korištenje na rešetkama za pećnicu ili roštilju.
Komplet se sastoji od dvije mesingane četke i dvije snažne četke, a njegova ultra jaka moć čišćenja čini ga impresivnim svakodnevnim dodatkom ostalim okruglim četkama. Otporne čekinje, koje se troše vrlo sporo, olakšavaju uklanjanje tvrdokorne prljavštine i naslaga – na primjer na rešetkama za pećnicu ili roštilju, pa čak i na ploči za kuhanje. Iznimno dugotrajna vlakna čine okrugle četke moćnom među četkama za parne čistače. Idealan za korištenje na neosjetljivim površinama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|26 x 26 x 40
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Roštilj
- Pećnica
- Tvrdokorne nečistoće