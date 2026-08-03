Set električnih četkica

S kompletom električnih četki čak se i tvrdokorna prljavština i naslage uklanjaju brzo i jednostavno i bez ostavljanja ostataka. Osobito prikladno za korištenje na rešetkama za pećnicu ili roštilju.

Komplet se sastoji od dvije mesingane četke i dvije snažne četke, a njegova ultra jaka moć čišćenja čini ga impresivnim svakodnevnim dodatkom ostalim okruglim četkama. Otporne čekinje, koje se troše vrlo sporo, olakšavaju uklanjanje tvrdokorne prljavštine i naslaga – na primjer na rešetkama za pećnicu ili roštilju, pa čak i na ploči za kuhanje. Iznimno dugotrajna vlakna čine okrugle četke moćnom među četkama za parne čistače. Idealan za korištenje na neosjetljivim površinama.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 26 x 26 x 40
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Područja primjene
  • Roštilj
  • Pećnica
  • Tvrdokorne nečistoće
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