Čišćenje u ugostiteljstvu

Bilo da se radi o kafiću, restoranu ili hotelu, gosti ne žele samo dobru uslugu, dobru hranu i dobro piće, već i da sve to bude posluženo u uređenom i privlačnom okruženju. Čistoća je stoga važan faktor ugode u ugostiteljstvu, a ujedno i pokazatelj higijene.

Tamo gdje se priprema hrana primjenjuju se strogi zakonski propisi. S druge strane, nedostatak kvalificirane radne snage, visoka fluktuacija zaposlenika i pritisak troškova predstavljaju velike izazove za industriju. Postizanje cilja čistoće s malim brojem zaposlenika zahtijeva pažljivo planiranje, usklađene koncepte i odgovarajuću opremu za čišćenje.

Cleaning in the hospitality sector with a brush vacuum cleaner

Uspjeh počinje s planiranjem

Iako je čistoća rijetko razlog za pohvalu u ugostiteljstvu, prvi je razlog za pritužbe. Stoga je nužno uspostaviti učinkovite procese čišćenja i osigurati njihovo pridržavanje.

Ako se o čišćenju razmišlja već u fazi izgradnje objekta, kasnije se može uštedjeti mnogo vremena: je li tlocrt projektiran tako da omogućuje jednostavno čišćenje različitih prostorija? Jesu li korišteni materijali vizualno privlačni, ali i jednostavni za čišćenje? To su važna pitanja koja si treba postaviti.

A person cleaning the sofa with a Kärcher spray extraction device
A person operating the Kärcher carpet brush vacuum cleaner
A person cleaning a kitchen surface with the Kärcher steam cleaner
A person mopping the floor with the Kärcher microfiber mop system

Čišćenje po konceptu: PDIR

Koncepti poput PDIR-a pomažu u postizanju zadanih ciljeva čišćenja:

  • P (Preventive): preventivno čišćenje vanjskih i ulaznih prostora kako bi se spriječio unos prljavštine u objekt.
  • D (Daily): svakodnevno, rutinsko čišćenje i promptno uklanjanje nečistoća.
  • I (Interim): međufazno čišćenje s ekonomičnim korištenjem resursa.
  • R (Restorative): temeljito čišćenje za očuvanje vrijednosti imovine.
A person cleaning the floor with the dry vacuum cleaner

Važnost ovakvog pristupa, kako za trajnost materijala, tako i za održivost, može se ilustrirati na primjeru tepiha: ako se tepisi ne održavaju pravilno, nakon otprilike sedam godina budu u toliko lošem stanju da ih je potrebno zamijeniti.

Međutim, ako se redovito provode odgovarajuće mjere čišćenja s pravom opremom, vijek trajanja tepiha može se barem udvostručiti. Rezultat su niži troškovi obnove, kraće razdoblje nekorištenja prostora te manji utjecaj na okoliš, s obzirom na to da je tepihu u prosjeku potrebno 1000 godina da se potpuno razgradi.

Svestrana tehnologija čišćenja za širok raspon primjena.

Uz pažljivo planiranje i koncept, učinkovita čistoća zahtijeva i odgovarajuću opremu za čišćenje.

Važno je napomenuti da se zahtjevi uvelike razlikuju; kuhinja restorana postavlja drugačije izazove od hotelske sobe, a različitim zadacima čišćenja mora se dati prioritet u spa zonama, sobama za sastanke i konferencijskim dvoranama.

Ako je osoblje opremljeno ergonomskim strojevima namijenjenima za određeni zadatak i odgovarajućim metodama, postavljeni ciljevi čišćenja mogu se lako postići, a gosti će uživati u pravoj atmosferi ugode.

A person cleaning the hotel room with a Kärcher cordless vacuum cleaner
A person operating a Kärcher spray extraction device
A person cleaning a surface in the kitchen with the dry vacuum cleaner
A person cleaning the spa area with a scrubber dryer
A person cleaning the floor with the Kärcher cordless dry vacuum cleaner

Zadaci čišćenja u ugostiteljstvu

Daytime cleaning

Svakodnevno čišćenje

Robotics in building cleaning

Korištenje robota za čišćenje zgrada

Kitchen cleaning
Cleaning restaurants
Cleaning in car parks
Cleaning in poultry farming
Cleaning cold stores

Čišćenje hladnih komora

Stairwell cleaning

Čišćenje stepeništa

Office cleaning
Sanitary cleaning/changing rooms
Cleaning in hotels
Cleaning hotel rooms
Cleaning of reception areas

Ostala područja primjene

Green space maintenance/outdoor cleaning

Čišćenje vanjskih prostora

Facade cleaning

Čišćenje fasada

Floor coverings

Čišćenje podnih obloga

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