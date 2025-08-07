Čišćenje u ugostiteljstvu
Bilo da se radi o kafiću, restoranu ili hotelu, gosti ne žele samo dobru uslugu, dobru hranu i dobro piće, već i da sve to bude posluženo u uređenom i privlačnom okruženju. Čistoća je stoga važan faktor ugode u ugostiteljstvu, a ujedno i pokazatelj higijene.
Tamo gdje se priprema hrana primjenjuju se strogi zakonski propisi. S druge strane, nedostatak kvalificirane radne snage, visoka fluktuacija zaposlenika i pritisak troškova predstavljaju velike izazove za industriju. Postizanje cilja čistoće s malim brojem zaposlenika zahtijeva pažljivo planiranje, usklađene koncepte i odgovarajuću opremu za čišćenje.
Uspjeh počinje s planiranjem
Iako je čistoća rijetko razlog za pohvalu u ugostiteljstvu, prvi je razlog za pritužbe. Stoga je nužno uspostaviti učinkovite procese čišćenja i osigurati njihovo pridržavanje.
Ako se o čišćenju razmišlja već u fazi izgradnje objekta, kasnije se može uštedjeti mnogo vremena: je li tlocrt projektiran tako da omogućuje jednostavno čišćenje različitih prostorija? Jesu li korišteni materijali vizualno privlačni, ali i jednostavni za čišćenje? To su važna pitanja koja si treba postaviti.
Čišćenje po konceptu: PDIR
Koncepti poput PDIR-a pomažu u postizanju zadanih ciljeva čišćenja:
- P (Preventive): preventivno čišćenje vanjskih i ulaznih prostora kako bi se spriječio unos prljavštine u objekt.
- D (Daily): svakodnevno, rutinsko čišćenje i promptno uklanjanje nečistoća.
- I (Interim): međufazno čišćenje s ekonomičnim korištenjem resursa.
- R (Restorative): temeljito čišćenje za očuvanje vrijednosti imovine.
Važnost ovakvog pristupa, kako za trajnost materijala, tako i za održivost, može se ilustrirati na primjeru tepiha: ako se tepisi ne održavaju pravilno, nakon otprilike sedam godina budu u toliko lošem stanju da ih je potrebno zamijeniti.
Međutim, ako se redovito provode odgovarajuće mjere čišćenja s pravom opremom, vijek trajanja tepiha može se barem udvostručiti. Rezultat su niži troškovi obnove, kraće razdoblje nekorištenja prostora te manji utjecaj na okoliš, s obzirom na to da je tepihu u prosjeku potrebno 1000 godina da se potpuno razgradi.
Svestrana tehnologija čišćenja za širok raspon primjena.
Uz pažljivo planiranje i koncept, učinkovita čistoća zahtijeva i odgovarajuću opremu za čišćenje.
Važno je napomenuti da se zahtjevi uvelike razlikuju; kuhinja restorana postavlja drugačije izazove od hotelske sobe, a različitim zadacima čišćenja mora se dati prioritet u spa zonama, sobama za sastanke i konferencijskim dvoranama.
Ako je osoblje opremljeno ergonomskim strojevima namijenjenima za određeni zadatak i odgovarajućim metodama, postavljeni ciljevi čišćenja mogu se lako postići, a gosti će uživati u pravoj atmosferi ugode.
Zadaci čišćenja u ugostiteljstvu
Svakodnevno čišćenje
Korištenje robota za čišćenje zgrada
Čišćenje hladnih komora
Čišćenje stepeništa
Ostala područja primjene
Čišćenje vanjskih prostora
Čišćenje fasada
Čišćenje podnih obloga
Rješenja za financiranje
Održavanje čistoće strojeva
Održivost u čišćenju objekata