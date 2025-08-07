Čišćenje u ugostiteljstvu

Bilo da se radi o kafiću, restoranu ili hotelu, gosti ne žele samo dobru uslugu, dobru hranu i dobro piće, već i da sve to bude posluženo u uređenom i privlačnom okruženju. Čistoća je stoga važan faktor ugode u ugostiteljstvu, a ujedno i pokazatelj higijene.

Tamo gdje se priprema hrana primjenjuju se strogi zakonski propisi. S druge strane, nedostatak kvalificirane radne snage, visoka fluktuacija zaposlenika i pritisak troškova predstavljaju velike izazove za industriju. Postizanje cilja čistoće s malim brojem zaposlenika zahtijeva pažljivo planiranje, usklađene koncepte i odgovarajuću opremu za čišćenje.