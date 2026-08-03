Formulirano za mehaničko dubinsko čišćenje tepiha koje štedi vrijeme u jednom koraku bez potrebe za ispiranjem: naš CarpetPro Cleaner iCapsol, prah RM 760 OA. Prikladan za korištenje s našim Puzzi strojevima za raspršivanje kao i strojevima za čišćenje tepiha (BRC), ovaj snažni prašak za čišćenje ima inovativnu iCapsol tehnologiju. Kada se nanese na čiste tekstilne podne obloge, prljavština se doslovno inkapsulira, a zatim kristalizira kako se suši, tako da se jednostavno može usisati vakuumskom četkom bez ikakvog ispiranja. To osigurava vrlo kratka vremena sušenja tako da korisnici mogu ponovno hodati po tepihu u tren oka. Čak se i teška ulja, masnoća i onečišćenja na bazi minerala pouzdano uklanjaju, dok integrirani apsorber mirisa učinkovito uklanja neugodne mirise poput duhanskog dima, urina ili znoja. Sredstvo za dubinsko čišćenje bez fosfata certificirano je od strane Woolsafea, tako da se može koristiti ne samo za sintetička vlakna, već i za prirodna vlakna od vune. Njegova praškasta formula čini ga jednostavnim i sigurnim za rukovanje.