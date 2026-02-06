Hosszabb, kényelmesebb és ergonómikusabb: 13 cm teszi a különbséget az új G 180 Q permetező pisztolyon a Quick Connect gyorscsatlakozó segítségével, amely a magas nyomású tisztítást sokkal kényelmesebbé teszi, mint valaha. Ideális alternatív szórópisztoly, amelyet minden olyan Kärcher K 2 - K 7 magas nyomású mosóhoz használhatunk, amelyen teljes vezérlés nélküli Quick Connect adapter található.