G 180 Q pisztoly
Az új, gyorscsatlakozással ellátott G 180 Q szórópisztoly 13 cm-rel hosszabb, és még kényelmesebb a használata, ergonómikusabb, amikor a Kärcher magas nyomású mosóval tisztítják.
Hosszabb, kényelmesebb és ergonómikusabb: 13 cm teszi a különbséget az új G 180 Q permetező pisztolyon a Quick Connect gyorscsatlakozó segítségével, amely a magas nyomású tisztítást sokkal kényelmesebbé teszi, mint valaha. Ideális alternatív szórópisztoly, amelyet minden olyan Kärcher K 2 - K 7 magas nyomású mosóhoz használhatunk, amelyen teljes vezérlés nélküli Quick Connect adapter található.
Jellemzők és előnyök
Quick Connect
- GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
Bajonettzár
- Lehetővé teszi valamennyi Kärcher tartozék csatlakozását
Tisztítószer felhordása szórólándzsa nélkül, közvetlenül a pisztolyon keresztül
- A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
A permetezőfej közvetlenül a pisztolyra van szerelve (permetezőszár nélkül).
- A lerakódott szennyeződések hatékony és gyors eltávolítása.
Biztonsági gyerekzár
- A pisztoly lenyomása blokkolva van
Kompatibilis minden Kärcher magasnyomású mosóval K 2–K 7 osztályban, gyorscsatlakozó adapterrel
- Tökéletes későbbi fejlesztésekhez és cserékhez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|551 x 43 x 188
Kompatibilis készülékek
- G 4.10 M
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 4
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 FJ Home BB