G 180 Q pisztoly

Az új, gyorscsatlakozással ellátott G 180 Q szórópisztoly 13 cm-rel hosszabb, és még kényelmesebb a használata, ergonómikusabb, amikor a Kärcher magas nyomású mosóval tisztítják.

Hosszabb, kényelmesebb és ergonómikusabb: 13 cm teszi a különbséget az új G 180 Q permetező pisztolyon a Quick Connect gyorscsatlakozó segítségével, amely a magas nyomású tisztítást sokkal kényelmesebbé teszi, mint valaha. Ideális alternatív szórópisztoly, amelyet minden olyan Kärcher K 2 - K 7 magas nyomású mosóhoz használhatunk, amelyen teljes vezérlés nélküli Quick Connect adapter található.

Jellemzők és előnyök
Quick Connect
  • GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
Bajonettzár
  • Lehetővé teszi valamennyi Kärcher tartozék csatlakozását
Tisztítószer felhordása szórólándzsa nélkül, közvetlenül a pisztolyon keresztül
  • A szennyeződés hatékonyabb feloldása és hatékonyabb tisztítás.
A permetezőfej közvetlenül a pisztolyra van szerelve (permetezőszár nélkül).
  • A lerakódott szennyeződések hatékony és gyors eltávolítása.
Biztonsági gyerekzár
  • A pisztoly lenyomása blokkolva van
Kompatibilis minden Kärcher magasnyomású mosóval K 2–K 7 osztályban, gyorscsatlakozó adapterrel
  • Tökéletes későbbi fejlesztésekhez és cserékhez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 551 x 43 x 188