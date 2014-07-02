Tapetų antgalis

Sienų apmušalų šveitiklis, idealiai tinkamas sienų apmušalams ir klijų likučiams pašalinti, naudojant galingus garus.

Sienų apmušalų šveitiklis, idealiai tinkamas sienų apmušalams ir klijų likučiams pašalinti, naudojant galingus garus. Garų šveitiklį galima naudoti sienų apmušalams ir dekoracijoms pašalinti.

Savybės ir privalumai
Antgalis su garo anga ir grandikliu
  • Saugus paviršiui-greitai pašalina tapetus ir tapetų klijus
Garas apima didesnį plotą
  • Greitai pašalina tapetus nuo didelių plotų
Be garų nuotėkio
  • Garas greitai patenka į tapetus
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,4
Svoris (su pakuote) (kg) 0,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 320 x 220 x 100
Pritaikymo sritys
  • Tapetai
  • Įsisenėjęs purvas