Tapetų antgalis
Sienų apmušalų šveitiklis, idealiai tinkamas sienų apmušalams ir klijų likučiams pašalinti, naudojant galingus garus.
Sienų apmušalų šveitiklis, idealiai tinkamas sienų apmušalams ir klijų likučiams pašalinti, naudojant galingus garus. Garų šveitiklį galima naudoti sienų apmušalams ir dekoracijoms pašalinti.
Savybės ir privalumai
Antgalis su garo anga ir grandikliu
- Saugus paviršiui-greitai pašalina tapetus ir tapetų klijus
Garas apima didesnį plotą
- Greitai pašalina tapetus nuo didelių plotų
Be garų nuotėkio
- Garas greitai patenka į tapetus
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|320 x 220 x 100
Suderinami įrenginiai
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit (white)
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white)
- SC2 + Grindų šluostės (2 vnt)
- SC3 + Nukalkinimo kasetė
- SI 4 EasyFix Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white)
Pritaikymo sritys
- Tapetai
- Įsisenėjęs purvas