Средство для очистки древесины RM 624, 5л
Для бережной очистки любых обработанных или необработанных водостойких деревянных поверхностей (садовой мебели, деревянных полов, террас, и т.д.).
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Единица упаковки (шт.)
|1
|Вес (кг)
|5,015
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,455
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|192 x 145 x 248
Свойства
- Универсальное средство, пригодное для очистки любых водостойких деревянных поверхностей (в т. ч. чувствительных)
- Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения.
- Удаляет копоть, водоросли и минеральные загрязнения
- Быстрая и эффективная очистка при использовании аппаратов высокого давления Керхер.
- Не повреждает обрабатываемые материалы
- Ориентировочное значение pH = 9 (концентрат)
- Готовое к использованию чистящее средство
- Можно также использовать вручную
- Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
- Сделано в Германии
Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Совместимая техника
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
Области применения
- Деревянные полы
- Террасы
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах