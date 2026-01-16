Средство для очистки камня и фасадов RM 623, 5л

Легко удаляет сажу, пыль, водоросли, масляно-жировые и атмосферные загрязнения с каменных и алюминиевых фасадов, каменных террас и т.д

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Единица упаковки (шт.) 1
Вес (кг) 5,01
Вес (с упаковкой) (кг) 5,395
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 192 x 145 x 248
Средство для очистки камня и фасадов RM 623, 5л
Области применения
  • Террасы
  • Алюминиевые фасады
  • Камень
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова