Detergent pentru piatra si fatade, 5l
Indeparteaza fara efort uleiul, grasimea, funinginea, praful si murdaria cauzate de depunerea prafului. Cu o formula complexa si protectoare pastreaza suprafetele curate mai mult timp impiedicand depunerea murdariei. Pentru utilizarea la fatade si pereti din piatra, terase si alte suprafete din piatra.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|5
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Greutate (kg)
|5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|192 x 145 x 248
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 Premium
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 6 Premium
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K Mini
- K Mini Plus
- Recipient pentru pulverizat
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Fatade din aluminiu
- Suprafețe din piatră
- Grădină și ziduri de piatră