Duză auto, ID 35, 90 mm
Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.
Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Lățime (mm)
|90
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|240 x 130 x 100
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Special conceput pentru curățarea temeinică a interiorului vehiculului