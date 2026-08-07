Duză pentru geamuri

Cu duza pentru geamuri, chiar și geamurile greu accesibile pot fi curățate ușor și temeinic datorită lamei lungi și flexibile a racletei. Pentru rezultate atât de curate încât strălucesc.

Soluția simplă pentru curățarea suprafețelor din sticlă împreună cu un aparat de curățat cu abur. Cu duza pentru geamuri, oglinzile și alte suprafețe de sticlă pot fi curățate cu ușurință, fără a lăsa urme. Lamela lungă a racletei face munca ușoară eliminând dungile și urmele chiar și din zonele greu de curățat. Pentru curățarea eficientă a geamurilor fără substanțe chimice.

Caracteristici si beneficii
Duză pentru geamuri: Deschideri de iesire pentru aburi pe duza
Deschideri de iesire pentru aburi pe duza
Geamul din sticlă este vaporizat si ajută la îndepărtarea optimă a murdăriei.
Duză pentru geamuri: Lamela de înaltă calitate
Lamela de înaltă calitate
Curățare fără urme pentru geamuri, oglinzi și multe alte suprafețe de sticlă. Umezeala și murdăria desprinsă sunt îndepărtate eficient.
Duză pentru geamuri: Lamă de ștergere lungă și flexibilă
Lamă de ștergere lungă și flexibilă
Lamela racletei foarte lungă a duzei pentru geamuri asigură rezultate perfecte de curățare, chiar și în colțurile greu accesibile.
Curățare fără substanțe chimice
  • Aburul fierbinte are un efect foarte puternic de dizolvare a murdăriei. În același timp, metoda este ecologică, deoarece nu este nevoie să folosiți detergenți suplimentari.

Specificații tehnice

Date tehnice

Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 140 x 225 x 43

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Domenii de intrebuintare
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
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