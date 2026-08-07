Duză pentru geamuri
Cu duza pentru geamuri, chiar și geamurile greu accesibile pot fi curățate ușor și temeinic datorită lamei lungi și flexibile a racletei. Pentru rezultate atât de curate încât strălucesc.
Soluția simplă pentru curățarea suprafețelor din sticlă împreună cu un aparat de curățat cu abur. Cu duza pentru geamuri, oglinzile și alte suprafețe de sticlă pot fi curățate cu ușurință, fără a lăsa urme. Lamela lungă a racletei face munca ușoară eliminând dungile și urmele chiar și din zonele greu de curățat. Pentru curățarea eficientă a geamurilor fără substanțe chimice.
Caracteristici si beneficii
Deschideri de iesire pentru aburi pe duzaGeamul din sticlă este vaporizat si ajută la îndepărtarea optimă a murdăriei.
Lamela de înaltă calitateCurățare fără urme pentru geamuri, oglinzi și multe alte suprafețe de sticlă. Umezeala și murdăria desprinsă sunt îndepărtate eficient.
Lamă de ștergere lungă și flexibilăLamela racletei foarte lungă a duzei pentru geamuri asigură rezultate perfecte de curățare, chiar și în colțurile greu accesibile.
Curățare fără substanțe chimice
- Aburul fierbinte are un efect foarte puternic de dizolvare a murdăriei. În același timp, metoda este ecologică, deoarece nu este nevoie să folosiți detergenți suplimentari.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|140 x 225 x 43
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Ferestre și suprafațe din sticlă