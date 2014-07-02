Overflatevasker FR 50

Overflatevasker i rustfritt stål for bruk med høytrykksvasker og varmt vann. 500 mm arbeidsbredde gjør den velegnet for rengjøring av større flater. Svertefrie hjul, kjemidoseringssystem.

Overflaterengjørereren FR 50 er varmtvannsbestandig, har et hus i rustfritt stål og en arbeidsbredde på 500 mm, egnet for rengjøring av store områder. FR 50 har doble keramiske lagre, praktisk skyvehåndtak, svingbare hjul som ikke setter flekker og integrert lavtrykksdoseringssystem for rengjøringsmiddel. Dysesett må bestilles separat. Tekniske data: Maks. 250 bar, 1800 l/t, 80 °C.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter (mm) 500
Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Farge Sølv
Vekt inkludert emballasje (kg) 13,9

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