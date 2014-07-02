FR 30 Me
Przeznaczone do mycia powierzchni płaskich: ściany, drzwi, bramy garażowe. Obracająca się belka i zestaw dysz Power uzyskują wydajność powierzchniową, która jest do 10 razy większa od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej, łożyskowanie ceramiczne, wbudowane przyłącze do odsysania.
Wysokiej jakości myjka do powierzchni FR 30 ME odporna na działanie gorącej wody z obudową ze stali nierdzewnej o szerokości roboczej 300 mm, idealna do czyszczenia wewnętrznego, np. w przemyśle spożywczym. Urządzenie jest wyposażone w podwójne łożyska ceramiczne, niepozostawiające śladów kółka wahadłowe oraz zintegrowany wąż ssący do usuwania wody używanej do czyszczenia. Dane techniczne: Maks. 250 barów, 1300 l/h, 85°C. Dyszę należy zamawiać oddzielnie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica (mm)
|300
|Gwint przyłącza
|M 18
|Kolor
|srebrny
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,2
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 1000 SI
- HD 1050 B
- HD 1050 DE
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 5/11 C
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C + FR *EU
- HD 5/15 C Plus *EU
- HD 5/15 CX Plus *EU
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 C Plus Promo
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/18 C Plus
- HD 7/18 CX Plus
- HD 7/18-4 M Plus
- HD 7/18-4 MX Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 715
- HD 8/23 G Classic
- HD 801 B
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 901 B
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
Akcesoria
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