FR 30 Me

Przeznaczone do mycia powierzchni płaskich: ściany, drzwi, bramy garażowe. Obracająca się belka i zestaw dysz Power uzyskują wydajność powierzchniową, która jest do 10 razy większa od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej, łożyskowanie ceramiczne, wbudowane przyłącze do odsysania.

Wysokiej jakości myjka do powierzchni FR 30 ME odporna na działanie gorącej wody z obudową ze stali nierdzewnej o szerokości roboczej 300 mm, idealna do czyszczenia wewnętrznego, np. w przemyśle spożywczym. Urządzenie jest wyposażone w podwójne łożyska ceramiczne, niepozostawiające śladów kółka wahadłowe oraz zintegrowany wąż ssący do usuwania wody używanej do czyszczenia. Dane techniczne: Maks. 250 barów, 1300 l/h, 85°C. Dyszę należy zamawiać oddzielnie.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica (mm) 300
Gwint przyłącza M 18
Kolor srebrny
Waga z opakowaniem (kg) 5,2
Akcesoria
Części zamienne

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