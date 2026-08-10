Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 30 m, max. 140 bar

Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).

Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).

Vlastnosti a výhody
Obzvlášť flexibilná vysokotlaková hadica z PVC
  • Minimálna hmotnosť a optimálna manipulácia.
  • Odolná voči tlaku do 120 bar.
Prípojka: 1/8"
  • Kompatibilný s tryskami na čistenie potrubia.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 140
Pripájací závit EASY!Lock
Dĺžka (m) 30
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,3
Kompatibilné stroje
Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 30 m, max. 140 bar náhradný diel

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