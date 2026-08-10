Hadica na čistenie potrubia TR DN6 14MPa, 20m
Hadica na čistenie potrubia s dĺžkou 20 m je vysoko flexibilná, vhodná na čistenie vnútorných priestorov potrubia (závitové pripojenie pre hubicu R 1/8).
20 m flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubí (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).
Vlastnosti a výhody
Obzvlášť flexibilná vysokotlaková hadica z PVC
- Minimálna hmotnosť a optimálna manipulácia.
- Odolná voči tlaku do 120 bar.
Prípojka: 1/8"
- Kompatibilný s tryskami na čistenie potrubia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|140
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Dĺžka (m)
|20
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,9
Kompatibilné stroje
- HD 7/17 M Plus
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus + FR
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/10 CXF
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/14-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/15 G
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Hadica na čistenie potrubia TR DN6 14MPa, 20m náhradný diel
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