Hadica na čistenie potrubia TR DN6 14MPa, 20m

Hadica na čistenie potrubia s dĺžkou 20 m je vysoko flexibilná, vhodná na čistenie vnútorných priestorov potrubia (závitové pripojenie pre hubicu R 1/8).

20 m flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubí (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).

Vlastnosti a výhody
Obzvlášť flexibilná vysokotlaková hadica z PVC
  • Minimálna hmotnosť a optimálna manipulácia.
  • Odolná voči tlaku do 120 bar.
Prípojka: 1/8"
  • Kompatibilný s tryskami na čistenie potrubia.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 140
Pripájací závit EASY!Lock
Dĺžka (m) 20
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,9
Kompatibilné stroje
Hadica na čistenie potrubia TR DN6 14MPa, 20m náhradný diel

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