Полная мощность в кратчайшие сроки: быстрозарядное устройство, входящее в комплект, заряжает аккумулятор Kärcher на 18 В / 2,5 Ач до 80% всего за 44 минуты. Быстрозарядный комплект Kärcher Battery Power 18/25 подходит для использования во всех устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.